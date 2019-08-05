張致恆IG連環全黑Po兼認衰仔　先向April道歉再替未婚妻雯雯護航

繼幾日前張致恆（Steven）在個人IG公開認錯，向Kenny、公司以及其惡行傷害了的所有人致歉之後，今日（8月5日）又連出兩個全黑Post，先向April（梁皓恩）道歉，繼而又替太太澄清傳聞。在向April道歉的一文中，他自認April一直被自己蒙在鼓裡，令她以為自己拍拖的對象只有她一個：「係我都要喺度好真誠嘅同April講一句：對不起！」然後過了一分鐘左右，Steven又再替未婚妻護航，澄清自己並非因為雯雯利用小孩威脅自己結婚：「小孩是我堅決生下來的。」

Steven向April道歉截圖。（Instagram@stevencheung）

向April道歉全文如下：

「在這件上面，我一直沒有和April分手，這是我不負責和惡劣行為。

一直以來她都以為我係和她一個人拍拖，去到我公開事件，才發現原來一直以來都被蒙在鼓裏，浪費了佢嘅青春、佢嘅時間，我明白我做過嘅錯係唔應該原諒，但係我都要喺度好真誠嘅同April講一句：對不起！」

Steven替未婚妻護航截圖。（Instagram@stevencheung）

替雯雯澄清全文如下：

「過往曾經有過好多負面新聞。

尤其是今次係呢件事上邊影響左好多人，亦為大家帶來負面情緒，在此我感到萬分愧疚。

在此事件上我想澄清：

被欺騙嘅包括我既未婚妻雯雯，我欺騙他我早已和April分手。

我講大話欺騙其他女生，說她用小孩威脅我和她結婚，但事實上我未婚妻從來沒有用小孩威脅過我任何東西，小孩是我堅決生下來的，他（她）一直原諒、遷就、忍讓我。

我希望一些對她失實的指控可以暫停。」