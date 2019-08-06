姜丹尼爾、TWICE志效約會地點勁富貴　SUGA@BTS同宋慧喬都係住客

韓國男團Wanna One出身的姜丹尼爾和女團TWICE隊長志效昨日（5/8）被當地傳媒Dispatch踢爆戀情，兩人先後承認「抱着好感交往中」，令一眾粉絲傷心不已，而網民亦紛紛祝福姜丹尼爾和志效的戀情。韓國和海外粉絲除了關注兩人的感情外，姜丹尼爾的寓所亦成為焦點。

姜丹尼爾和TWICE隊長志效昨日承認戀情，有不少粉絲感到非常難過。（視覺中國）

姜丹尼爾和志效戀情曝光照片

姜丹尼爾和志效被拍到於男方位於首爾龍山區的漢南洞UN Village寓所約會，韓國傳媒E Daily報道，漢南洞UN Village是著名的風水寶地，不少財閥、著名藝人、各國外交官等均居住於漢南洞UN Village，例如現代汽車集團會長鄭夢九、Rain與金泰希夫婦、BIGBANG成員太陽與閔孝琳夫婦等，上個月宣布離婚的宋慧喬亦被指於今年初搬入UN Village，而現時因涉及收賄、濫權、干政、脅迫、洩密等罪名，被判入獄25年的的前韓國總統朴槿惠，亦被爆出計劃退任後入住該處，可見漢南洞UN Village深受名人歡迎。

姜丹尼爾居住漢南洞的UN Village深受名人歡迎，現代汽車集團會長鄭夢九是其中一名住客。（YONHAPNEWS）

UN Village入面環境係點？

既然UN Village如此受人追捧，樓價亦當然居高不下。去年8月男團BTS防彈少年團成員Suga以34億韓元（約港幣2,140萬）購入面積約2,626呎公寓；韓國國土交通部今年3月公布的《2019年共同住宅公示價格案》顯示，UN Village的低層小區住宅「Lucid House」2,633呎單位價格從去年的44.16億韓元（約港幣2,848萬），上升至今年的48.16億韓元（約港幣3,106萬），成為全國最貴樓宇第九位。不過，住宅樓層和景觀都會影響價格，所以上述價格難以完全代表UN Village其他住宅的樓價。

早前宣布與宋仲基離婚的宋慧喬被指今年初搬入UN Village，與姜丹尼爾做鄰居。（IG/@kyo1122）

邊位藝人係姜丹尼爾鄰居？

+ 8 + 7 + 6

過往曾有傳媒報道，姜丹尼爾與LM娛樂陷入合約糾紛前，LM娛樂為了滿足姜丹尼爾要求，所以為姜丹尼爾提供保證金高達9億5,000萬的漢南洞UN Village作宿舍用途，而宿舍的租賃權現時仍屬LM娛樂的母公司CJ ENM。UN Village保安嚴密，環境寧靜，不過E Daily指姜丹尼爾多次被目撃與志效，以及貌似伴舞的人士進出寓所，因而引起居民注意。