姜丹尼爾出道專輯破45萬銷售　8.18襲港開首個人見面會

Wanna One出身的姜丹尼爾近日以Solo歌手出道,亦宣布將於8月18日來到香港舉行首個粉絲見面會《KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME IN HONG KONG》。首次以個人身份來港的他,更準備多項粉絲福利,回饋香港粉絲的支持。

日前姜丹尼爾終完結Wanna One後的半年空白期,推出出道歌《What are you up to》,獲得非常優良的成績。而他的出道專輯《color on me》,首日已達28萬張訂購,總銷售量已超過45萬張,可說是創下佳績。而姜丹尼爾亦隨即開展首個巡迴個人見面會,並將於8月18日來到香港,親自與等待已久的香港粉絲見面,作近距離接觸。

姜丹尼爾終結束6個月的空白期,其出道專輯總銷售量已超過45萬張。(sportstoday)

除了精彩的舞台表演外,姜丹尼爾也準備了大量福利與粉絲互動。購買VIP門票的現場觀眾能夠獲得與偶像合照的機會外,購買CAT1、2及3門票的各首100名粉絲更有機會參與SEND-OFF會。除此之外,全場觀眾均可獲得海報和獨家特製的紙扇,甚至有機會得到親筆簽名海報,詳情可參考主辦單位Facebook專頁。距離去年12月《MAMA》頒獎禮後,姜丹尼爾終於再次訪港,粉絲想必不能錯過!

姜丹尼爾香港見面會門票,將於本月31日開始公開發售。