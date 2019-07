姜丹尼爾Solo出道銷情彪炳　心情仍緊張：努力填補Wanna One空位

韓國男團Wanna One出身的姜丹尼爾今日(25/7)推出首張個人迷你專輯《Color on Me》,正式以個人歌手身份再次出道。雖然姜丹尼爾早前向前東家LM娛樂提出解約,陷入半年工作空白期,不過粉絲仍熱切期待姜丹尼爾推出新作,所以《Color on Me》預售銷量高達45萬張,為他個人出道打響頭炮。今日舉行的新專輯發布紀念Showcase上,姜丹尼爾直言始料不及,對粉絲衷心致謝之餘,又對他們漫長等待感到非常抱歉,希望日後能與粉絲多多見面。

姜丹尼爾今日正式出道!(視覺中國)

姜丹尼爾的出道專輯預售銷量達45萬張,連本人也坦言始料不及。(Viu《K1頭條》提供)

姜丹尼爾會見韓國傳媒

+ 7 + 6 + 5

姜丹尼爾指再次出道心情非常緊張,因為過往與Wanna One其他成員一同表演,現在要獨力填滿舞台,演出時會聯想到很多成員的空位,因此,姜丹尼爾希望日後能成為逐漸令舞台充實起來的歌手。姜丹尼爾又透露,今次他參與主打歌《What are you up to》在內四首歌曲的填詞,但準備新專輯時間短促,所以姜丹尼爾花了不少心思,要在短時間內提高作品質素。

過往姜丹尼爾與其他Wanna One成員一同表演,現在以個人歌手身份出道,心情自然緊張。(Viu《K1頭條》提供)

姜丹尼爾Showcase表演照

+ 28 + 27 + 26

一般歌手推出新作時,會參與各大音樂和綜藝節目多多宣傳,然而,因姜丹尼爾身陷合約糾紛,他坦言現時「不能明確回答電視節目計劃」,有在場傳媒問到姜丹尼爾合約糾紛進展,他亦稱:「希望能在不久將來帶給大家好消息,抱歉現時未能公開細節。」截至香港時間下午6點,姜丹尼爾出道主打歌《What are you up to》登上韓國最大音源榜Melon第四位,可見大眾期待他再次出道已久,看來姜丹尼爾和粉絲均可以鬆一口氣。

姜丹尼爾目前身陷合約風波,或許影響參演電視節目計劃。(視覺中國)