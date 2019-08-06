姜丹尼爾、TWICE志效大方認愛　媒人究竟是哪位偶像前輩？

昨天（5日）韓國傳媒Dispatch大爆Wanna One出身的姜丹尼爾與TWICE志效拍拖，可說是震撼K-Pop粉絲圈！兩人其後大方認愛，祝福和反對的聲音兩極。由於報道講到二人因一偶像前輩而認識，因此大家對媒人的身分都非常好奇。

Dispatch昨天放猛料大爆姜丹尼爾與志效拍拖，更公開志效親自駕車到男方位於漢南洞的別墅的照片。報道講到二人由今年年初開始交往，一星期會見面一次以上，主要在TWICE海外行程的前後。上月25日姜丹尼爾舉辦出道Showcase後，亦見到二人於家中約會的畫面。Dispatch又講到兩人交往一事，在TWICE之間是公認的秘密，因此志效不時會乘坐成員的車出入，一般人都難以發現。

Dispatch昨天大爆Wanna One出身的姜丹尼爾與TWICE志效拍拖。（Viu《K1頭條》）

對於二人如何認識，報道有講到雙方通過一名同樣是偶像出身的前輩認識。當中提及該名媒人分別與志效及姜丹尼爾都是好友關係，男方從很久之前已表示想認識女方，於是拜託對方介紹。當大家都好奇媒人的身分時，《SPOTV NEWS》就獨家報道二人通過2AM成員任瑟雍而認識。可是由於始終有反對兩人拍拖的粉絲，因此現時任瑟雍的個人IG慘被粉絲洗板。

《SPOTV NEWS》指姜丹尼爾和志效的媒人是2AM成員任瑟雍。（IG/@lsod_d）

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昨天雙方公司大方認愛後，網絡上出現不少反對的聲音和意見。由於姜丹尼爾早前與前公司LM娛樂打官司期間，不少粉絲都一直不離不棄地支持偶像。可是終於等到偶像出道後，卻被爆與女偶像拍拖超過半年，即使姜丹尼爾昨天有開口道歉，但坦言仍有被背叛的感覺。同一時間都有粉絲持開放的態度，祝福姜丹尼爾和志效的戀情。

姜丹尼爾昨晚親自向粉絲道歉，希望獲得粉絲的支持及原諒。（Naver）

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