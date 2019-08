【8.5罷工】王喜籲停止攻擊警署及宿舍：攻打差館只換來傷亡

王喜自拍短片呼籲市民不要攻擊警署以免招來傷亡。

前警務人員、藝員王喜昨晚(8月5日)於社交網站上,一小時內連發兩POST,首先他在帖文中寫道:「緊急呼籲!攻打差館只換來傷亡,切勿圍堵或襲擊差館」同時佐以一條39秒的短片。



短片中,可見王喜在私家車上自拍獨白:「我係王喜,我喺度呼籲,而家喺任何一間差館外嘅市民即刻離開,唔好向差館投擲任何物品,因為呢啲動作,都會被當值指揮官或值日官,視作為『差館被攻打』。差館一旦被攻打,差館內嘅差人就會各就各位,用佢地所有能夠用得到嘅方法,即係『by all means』去捍衛差館保護差館。當中必然係包括開槍。所以圍堵差館、向差館投擲物品,其實係得唔到你想要嘅嘢,反而你會得到你最唔想要嘅嘢,就係傷亡。喺呢度我再一次呼籲,喺任何差館附近、出面嘅市民,喺呢一刻即刻離開,唔好向差館投擲任何物品、唔好向差館投擲任何物品、即刻離開!」

此帖一出,固然引來各派人士鍵盤「口舌」之爭。支持者認為「大家要聽阿喜講嘅嘢,佢 definitely knows what he's talking about.」、「 佢講得啱的,去圍警署係沒什麼意思。上兩次係因有義士係警署才去支援的,唔係去破壞警署」、「要圍都圍禮賓府,冤有頭,債有主」;

而反對人士則認為「有危險唔係撤退散水,係流向第二邊玩分散警力,呢啲先係be water」、「政府亂砌生豬肉太耐,已經唔想理,講嚟講去三幅屁。全力支持前線,佢地做咩都會支持。」「 由612開始,香港警賊已經By all means 對抗香港市民」

亦有其他網民認為,「可唔可以呼籲埋叫警察唔好向市民投射催淚彈呀」、「只要政府真正回應,第二日寫包單馬照跑舞照跳」。

約一小時後,王喜再出一個純文字帖:「停止攻擊紀律部隊宿舍 五個紀律部隊同住一處」

此帖一出,當然必火。有網民認同「這座是紀律部隊宿舍,不是只得警察,還有其他公務員住的」、「會誤傷無辜」;而其他網民則另有意見「其他屋邨個D唔係人?」、「但個源頭係警察無差別亂放催淚彈,無論係老人院、幼稚園、有普通路人嘅街道、甚至佢地朋友嘅屋企,佢地都亂放」亦有網民認為「警察佈防部著極惡毒,故意棄守十字路口,製造示威者攻擊紀律部隊宿舍既畫面...就係為咗所謂嘅逆轉民意畫面」

兩個POST均獲大批網民俾LIKE、回應及分享。其中短片有多達2.1萬人俾LIKE、慘慘及心心,逾1,300個留言回覆;1.5萬次分享。