【權力遊戲】劇本揭鐵王座被毀真相　網民崩潰呻：浪費了8年時間

播足8年的HBO爛尾神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）早於5月已經播完，不過最終季無論角色或劇情去向都令人大失所望，甚至曾有網友崩潰大呻「浪費了8年時間」，至今仍然成為不少劇迷之間討論的話題。雖然最終季惹來劇迷海量負評，但仍然有份爭奪艾美獎戲劇組類別最佳劇集、男女主角、編劇等32項提名，成為最多入圍的劇集。正正就是因為有份角逐最佳編劇獎項，劇本亦被上載到艾美獎官方網站，更揭露了為何「死淨種」火龍Drogon在大結局要燒熔大家爭到你死我活的「鐵王座」（Iron Throne）！

鐵王座被Drogon燒毀了。（劇照）

在《權力遊戲》的大結局中，龍母Daenerys Targaryen（Emilia Clarke飾）自黑化後一直都想登上「鐵王座」。血洗君臨（Kings Landing）後，她跟Jon Snow（Kit Harington飾）在「鐵王座」前談話，Jon Snow認為她根本不再適合統治Westeros，所以為了天下蒼生而殺掉這位滿手鮮血的魔后。而火龍Drogon感應到龍母死掉後立即趕到現場，並用恨之入骨的眼神看着Jon Snow，然後向「鐵王座」噴火，將王座燒熔後帶着龍母的屍體離開。不少劇迷都認為劇本安排Drogon燒毀「鐵王座」的原因，是龍母過於眷戀權力而踏上父親「Mad King」Aerys II Targaryen的後塵，才落得如斯下場，亦有人表示《權力遊戲》中的殺戮都是源於這個王座，所以Drogon要將它毀滅。

在被公開的劇本中，這一幕寫道：「他（Drogon）仰天狂哮，他看着Jon，我們能夠清楚看到火焰在喉嚨醞釀，Jon亦看到，並預備受死。這猛烈的火焰不是衝着Jon而來的，就算他將整個世界燒毀，都不會將Jon殺掉。他向身後的牆上噴出火焰，燒毀了剩下的紅磚石。我們越過瓊恩的肩膀看過去，火焰噴向鐵王座──（鐵王座）並非Drogon發洩的對象，而是怒火的旁觀者。」換句話來說，Drogon燒熔「鐵王座」不是編劇悉心安排，更不是藏着什麼深層次的寓意，而是Drogon發脾氣或者傷心過度而毀滅了王座，而劇迷都不禁直言對劇本更加失望。另外，劇本中「但他不會殺死Jon」的原因是什麼，並沒有詳細解釋，不過相信心水清的劇迷都知道Jon Snow擁有Targaryen血統，所以無論有多憤怒都不能將他殺掉。