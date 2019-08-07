數據分析10大美妝KOL！楊耕綿成IG最強網紅　靚都唔係致勝關鍵？

關鍵意見領袖（Key Opinion Leader,KOL）商機無限！近年來隨着社群網路分眾的現象越來越明顯，持續關注特定領域並且樂於分享各式各樣訊息的KOL，更容易取得對應群體的注意與信任，連帶對此族群的決策行為產生極大的影響力，成為網路行銷不可或缺的重要推手。不過《2019上半年台灣Instagram美妝KOL》報告提醒，網路行銷除了要懂得利用KOL帶動議題的能力，更要懂得選擇「對的平台」與「合適的KOL」才能達到事半功倍的效果。

#互動關係決定KOL影響力

如同電商下廣告在乎的不僅是曝光率，而是最後產生興趣進一步點選廣告，實際做出消費行為的轉換率；透過關鍵意見領袖進行議題行銷，也並非一昧的追求龐大粉絲帶來的高觸及、高曝光度，否則就失去社群行銷分群分眾的一大特色。根據《2019上半年台灣Instagram美妝KOL》分析報告，我們整理出Instagram粉專近六個月內所有相關貼文，並列出美妝相關IG網紅中TOP10互動熱絡度的排行榜！（點圖放大▼▼▼）

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美妝相關IG網紅中TOP10互動熱絡度的排行榜。（《2019上半年台灣Instagram美妝KOL》洞察報告）

可以發現互動熱絡度TOP10排行榜上許多網紅的粉絲規模並非最大，然而與粉絲規模TOP10的KOL比較之下，兩者的「粉絲平均互動數」卻相差極大。因此，與粉絲建立起良好的互動關係，能使貼文更快速累積熱度，快速抓住特定族群的眼球，熱絡的互動也能引起非粉絲群體的關注，為貼文帶來更多曝光。

互動熱絡度TOP10排行榜上許多網紅的粉絲規模並非最大。（《2019上半年台灣Instagram美妝KOL》洞察報告）

#「微網紅」興起

在Instagram的貼文互動中，回文的價值通常較按讚高。而在粉絲人數介於1千至10萬的IG粉專規模，回文佔總互動數的比例高，因此擁有更高的互動價值。此粉絲區間內的「微網紅」普遍來說與粉絲互動更為密切，容易產生親近感，進而提高粉絲留言的意願。從效益角度上來看，不僅比人數龐大的粉絲團有更大的收費洽談空間，高互動價值帶來的轉換率，更能提升導購成功的機率。

從效益角度上來看，不僅比人數龐大的粉絲團有更大的收費洽談空間，高互動價值帶來的轉換率，更能提升導購成功的機率。（《2019上半年台灣Instagram美妝KOL》洞察報告）

#「IG美妝微網紅」vs.「一線網紅」：《扇子Fan》vs.《Angelina》

進一步透過粉絲數、貼文則數、粉絲平均互動、貼文平均互動等四大指標，可以更精確的比較出不同網紅之間的內涵價值，找出最適合自己產品行銷的合適人選。

「IG美妝微網紅」vs.「一線網紅」：《扇子Fan》vs.《Angelina》。（《2019上半年台灣Instagram美妝KOL》洞察報告）

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