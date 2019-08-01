哪有妹妹這麼可愛！「二次元」系台灣網紅速上位　網民：身材太好

百萬訂閱的Youtuber滴妹，不僅拍過廣告，還出過單曲，不過最近有網友在PTT上發問「滴妹到底在紅什麼？」，結果立刻引發網友熱議，網友們提出幾個觀鍵點，解析滴妹為何能成為當紅Youtuber。

網友在PTT發文寫道「滴妹隨便上傳一部影片，不到兩天，點閱率就破百萬，滴妹還拍了一堆廣告，滴妹學歷輔大，輔大也不是頂大啊，外表在台女網紅裡面，也只是普通，滴妹是紅到拍電視廣告的那種網紅，而且好像比她哥還紅，滴妹到底在紅什麼？」

網友們則紛紛提出意見解析「滴妹的臉就是大家周遭會碰到的類型。而且算是中上的型，所以看她影片很有帶入感與親和力，好像可以追到她當女友的感覺」、「因爲很符合日本二次元的設定，可愛型，聲音甜美，奶子大，常常依賴哥哥，活潑開朗，看起來單純沒心機，鄰家女孩，碰到本人不會怕不敢開口的那種」、「很耐看，跟塑膠臉網美不同」，還有網友表示「滴妹的哥哥過氣了，只好看滴妹」、「她紅才合理吧，如果只有正跟帥才能紅，這世界也太無聊了吧」。

網民大讚滴妹很符合日本二次元的設定。（IG@crown_du）

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