日本美女「內衣外露」意外爆紅！口出狂言：多露一點世界會更和平

說起近來最紅的日本女生，相信大家都會大喊一聲「世界和平」吧！日前日本電視台街訪路人對夏季衣衫容易透出內衣的看法，這位正妹竟大方表示，不介意被看到，而且感覺多露一點世界會更和平呢～同時，她身上的罩衫半開，內裏也正穿着「被看到也沒關係」的內衣款式。

這位日本美女表示多露一點世界會更和平。（Twitter@gonzo7777777）

明朗的笑容和真誠不做作的態度，不意外在批踢踢上引起暴動（重點是夠正），還獲得一片好評，鄉民們的暴戾之氣都因為她的話語昇華，紛紛表示應該要頒發一座和平獎給她呀！「請頒給她諾貝爾和平獎」、「這女孩真是太善良惹 世界和平！」、「這個言論…智商蠻高的 聰明又正夫復何求」、「天使的話語」、「人類和平的曙光」、「身心靈都被療癒了」

由於電視台上僅介紹她是位健身教練，年紀約為20多歲，這麼模糊的資訊怎麼安撫得了大家激動的心情？為了更了解如此善體人意的妹子，鄉民也發文跪求神人開門，幫忙找出她的Twitter或IG……本以為是件堅難的任務，沒想到不過短短一天，就有大神找到本人啦！！！

這位日本美女爆紅後隨即被起底。（twitter@akachan_ba_bu_）

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