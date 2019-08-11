AKB48 Team TP快閃佔路！12位成員短裙露腿　曉晴揚言想「爆衫」

女團「AKB48 Team TP」單曲〈 TTP Festival〉銷售成績勢如破竹，日前頂着36度高溫，上街近距離地跟粉絲互動快閃，12位成員一字排開超級吸睛，團員于馨說：「在信義商圈的時候真的很多人，在車上看到時覺得很驚訝，聽到有人在喊是AKB48欸，頓時覺得有點飄飄然的幸福感！」

她們依序到西門町、華山及信義商圈，見着粉絲拿着加油牌以及感受到民眾的打氣，團員小迪開心說3場活動很成功：「一開始知道要到這麼多人的地方，感到有點擔心和緊張。看到現場滿滿的歌迷，看到大家的笑容，讓我更有信心。」成員對於下次快閃更是躍躍欲試， 曉晴想挑戰驚喜類型的快閃：「之前看過穿著斗篷的人，音樂一下就爆開衣服突然表演，感覺很帥氣。」

「AKB48 Team TP」成員Mina（前排左起）、羽翎、潔明、曉晴、柏靈、佳俐以及詩雅（後排左起）、阿部瑪利亞、于馨、品涵、語晴、小迪上街快閃。（Facebook@AKB48TeamTP）

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適逢成團一周年，隊長詩雅感性謝謝粉絲的一路支持，並宣布將在9月開唱的好消息：「會辦4場的mini concert，透過唱歌和跳舞驗收每個團員一路的努力，9月29日會舉辦全員出動握手會。」

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