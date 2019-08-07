《Running Man》李光洙重現阿凡達　梁世燦神奇鬼臉引金鍾國爆笑

韓國SBS長壽綜藝節目《Running Man》創造不少經典遊戲，除了觀眾熟悉的撕名牌遊戲外，扮鬼扮馬忍笑遊戲也是近年引發觀眾爆笑的遊戲之一。剛過去的星期日（4/8）播出的《Running Man》，主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、全昭旻、梁世燦和池錫辰再次施展渾身解數，務求令拍檔和觀眾笑到肚痛！

剛過去的星期日播出的《Running Man》，主持人用盡方法引拍檔發笑。（《Running Man》節目畫面）

今集《Running Man》大玩沉默遊戲，主持需在15分鐘內沉默不語，若發出聲音，就要接受懲罰畫鬼臉，發聲次數最少的主持即可勝出遊戲。劉在錫和李光洙先後被騷癢攻勢撃倒，率先接受鬼臉懲罰，而宋智孝、Haha、全昭旻、梁世燦和池錫辰亦被對手引致發笑，因而先後要畫鬼臉，至於金鍾國最能忍笑，全程只發出一次笑聲，最終勝出今次比賽。

劉在錫和李光洙先後被騷癢攻勢撃倒，率先接受鬼臉懲罰。（《Running Man》節目畫面）

其他主持亦陸續爆笑。（《Running Man》節目畫面）

金鍾國是全場最能忍笑的主持，因而順利勝出比賽。（《Running Man》畫面）

其實遊戲結果不是重點，更重要是主持人如何扮鬼扮馬引對手和觀眾發笑，特別是梁世燦在肚皮畫人臉，甚能忍笑的金鍾國即時敗陣，至於李光洙重現去年6月《Running Man》英國特輯出現過的阿凡達造型，不過正式登場前，遊戲時間便已屆滿，令李光洙非常錯愕，場面似乎比李光洙的阿凡達鬼臉更好笑！

就係呢個畫面，成功令金鍾國發笑！（《Running Man》節目畫面）

去年6月《Running Man》英國特輯，李光洙將全塊藍塗成藍色，與阿凡達無異，但甫出場遊戲即告結束，令李光洙非常無奈。（《Running Man》畫面）

李光洙再次化身成阿凡達，不過同上次一樣，都未出場遊戲就完啦！（《Running Man》節目畫面）

《Running Man》主持扮鬼扮馬究竟有幾好笑？