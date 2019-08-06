【包青天再起風雲】黃子恆演陳世美被指最佳選角：我個角色抵鬧

由譚俊彥、張振朗、胡定欣等主演的TVB古裝劇《包青天再起風雲》正在熱播，最新一集的「郎心如鐵」，正正就是包公故事中的經典案件之一《鍘美案》，講述高中狀元的陳世美（黃子恆飾），受皇帝青睞欽點為駙馬，他更因為貪戀榮華富貴而拋妻棄子。不過在此劇中，陳世美卻娶了太師千金龐金枝（湯洛雯飾），並不是公主，不少網友都指劇情「顛覆傳統」，與原著有出入，亦有網友表示找來曾捲入桃色事件的黃子恆演出這位「負心漢」再合適不過！

陳世美（黃子恆飾）在劇中娶的是太師千金龐金枝（湯洛雯飾）。（劇照）

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在昨晚（5日）播出的一集中，秦香蓮（龔嘉欣飾）帶同兒子上京投靠親戚簡素秋（李綺雯飾），偶遇新科狀元陳世美（黃子恆飾）出巡，香蓮認出正是自己的丈夫。不過陳世美因為擔心事情敗露，意圖殺秦香蓮母子滅口。而陳世美在劇中娶的是太師千金龐金枝（湯洛雯飾），有網友認為劇情誤導觀眾，因為在《鍘美案》中，高中狀元的陳世美是被欽點為駙馬，娶的是公主，他隱瞞自己已婚的事實，答應這門親事。

陳世美高中狀元，出巡時被妻子秦香蓮（龔嘉欣飾）認出。（TVB Facebook影片截圖）

秦香蓮認出新科狀元正是自己的丈夫陳世美。（電視截圖）

在原著中，陳世美的妻子秦香蓮帶同子女上京尋夫，但他不止不認糟糠之妻，更派手下韓琪追殺她們。秦香蓮向包拯告發陳世美，包拯派人捉拿陳世美，他被包拯下令斬首，公主和太后趕到開封府阻止行刑，但最後包拯下令龍頭鍘伺候，將陳世美處死。其實「包拯怒鍘陳世美」的故事流傳已久，但今次《包》顛覆原著，不少網友都認為做法不妥，指責TVB不跟原著亂改內容。

陳世美被秦香蓮告上開封府，但他不斷狡辯。（TVB Facebook影片截圖）

秦香蓮指責陳世美抛妻棄子！（劇照）

此外，黃子恆去年年尾被爆搭上內地女粉絲Michelle，二人兩度發生性行為後，女方聲稱懷孕及要墮胎，但黃子恆卻一直玩失蹤，女方無奈下向傳媒爆料，揭發黃子恆的渣男行徑，令其形象再次跌入谷底。今次在劇中飾演陳世美這位負心漢，有觀眾指角色與他本人相似，選角十分適合。而黃子恆曾在劇集宣傳活動上被傳媒問到會否擔心演繹這個角色難翻身，他就表示相信觀眾識分演戲和現實，自己也做好心理準備劇集播出時會被鬧，更指自己的角色抵鬧，鬧都是因為觀眾睇得投入。

黃子恆去年捲入桃色事件，令其形象跌入谷底，有網友指由他飾演負心漢陳世美非常合適。（TVB Facebook影片截圖）

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