無綫視后李佳芯 (Ali) 於6月時曾透過微博發放一篇抒情文，感嘆「有時候，扭曲了的不是世界、是人心。」以及在IG呼籲市民「盡公民責任，把票留在自己手」，豈料卻被一眾內地網民斥責她支持反修訂《逃犯條例》示威者，自此一直在微博留言攻擊Ali，甚至要求TVB將她封殺，並要求Alipay 支付寶取消Ali的香港代言人資格！對於近月被內地網民誤解為港獨份子，Ali今日終於開腔回應有關指控，以正視聽。

Ali終於回應內地網民嘅「指控」。(ig@aliaime圖片)

Ali於她的IG上發文表示：

「連日來都在通宵拍攝，身心疲累，每次見到現在發生的矛盾與衝突，確實感到痛心。

我本不擅言詞，但眼見越來越多不實訊息出現，為免導致不必要的紛爭，我想作一次釐清。有關「港獨」的指控，這二字從不曾在我腦海或心𥚃出現。從前沒有、現在更沒有。

紛擾和誤解都是我不願見的，我只想重見那個和平、安寧及守望相助的香港。希望人與人之間能夠多一點愛，少一點紛爭。

也要感謝一直以來默默支持我的粉絲，以及關心著我的人。感動是大家對我的著緊，讓我感到幸福。作為藝人，希望愛護我的人別再備受壓力，而我會繼續努力做好我的工作。」

Ali於ig發文表心跡。(ig@aliaime截圖)

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