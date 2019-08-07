袁文傑愛貓病情不樂觀非常擔憂：最怕半夜收到醫院電話

袁文傑是圈中出名的貓奴，將10歲的愛貓囝仔視如己出，囝仔現時身患絕症，經常要接受化療身子非常虛弱，生命正步入倒數階段，令他感到既無助又痛心。袁文傑星期二晚（6日）在社交網站發文，指囝仔病情加劇，目前在ICU留院觀察一晚，而他那刻最擔心的，是半夜會收到醫院的來電……

袁文傑對囝仔視如己出，牠這段日子患病，令他心如刀割。（IG圖片／yuen_man_kit）

袁文傑非常疼惜囝仔，曾揚言希望能用自己的生命換取牠能多活一天，他在社交網站發文：「囝仔近一年半以來所受的病情，就算不痛，也必定很苦（吞下的藥不計其數），要活命便要爭取，他是叻仔的，亦很堅強⋯⋯」他又指可能因上週搬屋，所以影響到牠的病情，連續痾嘔了好幾天，黃膽水也幾乎吐盡，才剛剛增強了的胃口又全沒有了，後來胃口本來再次穩定下來，但病情突然又再回落，「他右邊身手腳呈不協調、扭曲，雖不似有痛楚，但神色告訴了我......趕著帶他看急症，一切驗血指數仍可（以一位癌症病患來說），結論是：1）營養不均衡，2）或癌症可能影響腦部或中風，醫生詳檢後，證實了，不是1）！ 囝仔要一晚，要留在ICU，剛才陪了他一會，活動不自如仍努力轉身，眼仔仍精靈，他真的很頑強，搔著他的頭和臉，想到：希望不要有壞東西入侵你的小腦！」

袁文傑在文末表示當刻很怕醫院半夜打來，今日下午二時左右，他再在社交網站發文，「今天下午4點聽報告，但今朝見囝仔，已經是兩邊均不能站起，估計是最壞的情況，還要是擴散得好快！昨天這時候，餵完他後還在好好睡覺的......」,情況似乎不太樂觀，令人擔憂，希望囝仔可以大步檻過！

袁文傑社交網站發文，交代囝仔病情，抒發擔憂的情緒。（FB截圖／袁文傑 Andrew Yuen）