10歲愛貓生命進入倒數階段　袁文傑感徬徨：Daddy已沒有其他辦法

袁文傑是出了名的貓奴，將10歲的愛貓囝仔視如己出，即使牠現時身患絕症，經常要接受化療身子非常虛弱，袁文傑依然不離不棄，更揚言希望能用自己的生命換取牠能多活一天的時光。雖然他已做盡所有尋求幫助囝仔的方法，但病情依然未見起色，令他感到既無助又痛心。袁文傑昨晚（12日）在IG發文，傷心宣布囝仔生命正步入倒數階段，更因無法為生命垂危的牠做什麼而感到抱歉。

袁文傑表示囝仔的日子可能已所餘無幾。（袁文傑IG：@yuen_man_kit）

袁文傑曾講過，囝仔是一個「生命鬥士」，本來以為難以度過9歲生日，現時卻已經10歲。不過他坦言現時囝仔的情況令他不禁想起8年前離世的愛貓囡囡 ：「要向囝仔説聲對不起，從醫生的解釋、近日出現的新症狀，日子可能已所餘無幾，但Daddy已沒有其他辦法...... 昨晚囝仔這樣子望著我很久，這種互望，極似當日囡囡垂危時，爬到囝仔面前看著他的畫面⋯⋯ 」他亦大讚囝仔是一個堅強的孩子，盡了最大的努力不讓他擔心：「我明白囝仔也已盡最大努力，目前，只要我輕輕叫他幾聲，他便「努力」食幾口糧，他真的好乖好乖！」

袁文傑把囝仔視如己出。（袁文傑IG：@yuen_man_kit）

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