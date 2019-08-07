神婆4月算中TWICE志效最快爆緋聞　BTS防彈少年團3成員有拍拖？

早前韓媒大爆Wanna One出身的姜丹尼爾和TWICE志效的戀情後，消息震驚K-Pop粉絲圈。近日就有網民翻找YouTube頻道YONGHADA（용하다닷컴）上，一條4月的影片，當中的兩名面相師竟早預言志效是最快爆緋聞的成員，更有提及BTS防彈少年團中有3名正在戀情中的成員？

姜丹尼爾和志效認愛後，就連男方住所，以及女方駕駛的坐駕也成為焦點，可說是話題不斷。而早在今年4月，一個專門邀請韓國算命師或面相師的YouTube頻道，公布過一條預測TWICE及BTS防彈少年團今年成績的影片。當中被問到從面相來看，哪一位TWICE成員最快有緋聞時，兩位算命婆婆一致回答志效的名字。其中一位更講到：「今年年初志效會有戀愛或姻緣運，成員中最早結婚的也相信是志效。」完全算中志效和姜丹尼爾的戀情。

YONGHADA邀請的兩位算命婆婆，一同預測過志效是TWICE最早有緋聞的成員。（YONGHADA截圖）

5日Dispatch大爆TWICE志效和姜丹尼爾的戀情，應驗了兩位4月時的預測。（IG/@twicetagram）

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影片中的兩位也有講到，BTS防彈少年團中最早會有緋聞爆出的成員或會是Jimin，她們更大讚Jimin是7人中最有女婿緣，比起同樣有女婿緣的Jin和柾國，Jimin在女性眼中更為顯眼，但論最早結婚就可能是柾國。不過講到最勁爆的，可說是二人從面相猜測BTS中有三名成員Jimin、Jin和Suga，似乎正在戀愛中。由於志效的緋聞被猜中，因此3人是否如兩位神婆所講，引起粉絲的討論。不過面相算命當然沒有根據，粉絲就當是輕鬆參考吧！

兩位算命師講到，BTS中Jimin、Jin和Suga都有戀愛中的可能。（Twitter/@bts_twt）