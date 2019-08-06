TWICE戀情傳不斷　Momo、Super Junior金希澈驚爆秘戀兩年？

繼昨天姜丹尼爾和志效的戀情公開後，TWICE的Momo今天（6日）又被《MARKET NEWS》獨家爆料與Super Junior希澈秘戀兩年，可說是新聞不斷！對於突如其來的緋聞，兩人的所屬公司JYP娛樂及SJ Label已迅速否認消息，實屬虛驚一場。

今天《MARKET NEWS》報道，TWICE日本成員Momo與Super Junior希澈已拍拖兩年的消息，二人於2017年通過出演某節目而認識，關係非常親密外，更是TWICE成員間公開的秘密。戀愛說傳出後，Momo所屬的JYP娛樂已否認事件，而希澈所屬的SJ Label其後亦發聲明指，兩人只是親近的前後輩，而不是戀人關係。

TWICE Momo和Super Junior希澈今天竟傳出緋聞？（IG/@kimheenim）

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由於這次是希澈出道14年來，首次與女藝人傳出緋聞，比起反對的聲音，更多粉絲替偶像感到高興。希澈一向與多位女偶像包括少女時候太妍、AOA雪炫和EXID Hani等都是好友關係，可是花邊新聞卻一直與他無緣，所以希澈首次傳緋聞，粉絲竟然開心到不得了。更有不少粉絲留言揶揄希澈，笑指他從未談過超過一年的戀愛，兩年更加是沒有可能。

希澈首次傳緋聞，粉絲的反應竟然開心多過嬲。（微博/@韓國me2day）