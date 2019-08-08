最靚女主播「8.5罷工」最後一天有線報新聞　林善懿：有緣再會！

林善懿（Sinyi））樣子甜美，難怪深受網民巴打歡迎。（電視截圖）

新聞女主播一直都是網民熱烈討論的話題之一，除了外貌外，更由於她們報導新聞時的專業而受吸引。當然，除接觸層面更廣的無綫新聞之外，其他新聞台亦有不少受注目的女主播，就例如有線新聞女主播林善懿（Sinyi Lam）。其實自她在2017年加入有線電視成為主播而來，一直都深受網民喜愛，在網上更粉絲稱她為「學生妹主播」，因為她年紀輕輕，加上又剛剛畢業，故此得名。



【多圖】新一代最索女主播現身開電視！ 林善懿隨時被TVB挖角？

不知道林善懿離開有線新聞後會有甚麼新發展？（IG圖片 / sinyiyiyi）

翻查資料，其實她在2017年香港城市大學畢業，而入職有線電視前，她也在香港電台做實習記者，難怪出鏡時表現相當淡定。年輕、笑容甜美，表現專業，又難怪她會如此受歡迎。不過據她的個人IG顯示，在剛過去的周一（5/8）全港罷工，亦是她在有線電視新聞的Last Day。她在IG發帖中寫道：「8.5大罷工下，匆匆忙忙過了一天，很多事和感受還來不及整理，但仍覺得那句有緣再會來得不可思議。#一齊加油有緣再會」實在令人可惜。不過文中，林善懿就未有交代去向。