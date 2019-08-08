【Wanna One兩周年】尹智聖大方為聚會埋單　姜丹尼爾缺席惹揣測

昨日（7/8）是韓國男團Wanna One出道2周年，雖然Wanna One成員已各散東西，而且忙於發展組合和個人事業，大部分成員遵守約定，相約在出道紀念日聚餐，例如賴冠霖近日在內地工作，特意趕回韓國出席聚會，而目前正在服兵役的隊長尹智聖未能出席，仍透過經理人為今次飯聚結帳，為一眾Wanna One成員送上驚喜，Wannable（Wanna One粉絲）大讚尹智聖非常暖心！

昨日是Wanna One出道兩周年紀念日，大部份成員遵守約定聚首一堂。（Wanna One Facebook）

回顧Wanna One最後一張專輯《1¹¹=1 (POWER OF DESTINY)》相片

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今日凌晨，朴志訓在Instagram上傳街燈照片，並稱：「我們永遠吧」，而金在奐亦留言表示：「很幸運啊，訓啊」，雖然兩人沒有表明留言和相片背後含意，相信邕聖祐、黃旼炫、河成雲、金在奐、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝和賴冠霖在今次聚會氣氛非常融洽，度過愉快的晚上。

隊長尹智聖現正服兵役，他特別透過經理人為今次飯聚結帳。 （Viu《K1頭條》提供）

今日凌晨，朴志訓在Instagram上傳街燈照片，並稱：「我們永遠吧」，而金在奐亦留言表示：「很幸運啊，訓啊」。（IG/@ 0529.jihoon.ig）

不過，姜丹尼爾昨晚沒有出席Wanna One聚會，韓國傳媒一度指出，姜丹尼爾最近被爆與TWICE隊長志效熱戀中，觸發粉絲憤怒情緒，姜丹尼爾為了避風頭而缺席今次聚會。姜丹尼爾的經紀公司Konnect娛樂其後澄清，姜丹尼爾無法調整個人海外粉絲見面會相關行程，因而缺席Wanna One聚會。

姜丹尼爾沒有出席Wanna One聚會，一度傳出因近日被爆戀情而避風頭，姜丹尼爾澄清因無法調整個人海外粉絲見面會相關行程而缺席聚會。（視覺中國）

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