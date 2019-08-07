【Wanna One兩周年】尹智聖入伍前貼心準備驚喜　有機齊人慶祝？

今天（7日）是《Produce 101》第二季出身限定男團Wanna One，成立二周年的紀念日。雖然組合已於今年初解散，但11位成員姜丹尼爾、邕聖祐、黃旼炫、尹智聖、河成雲、金在奐、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝和賴冠霖約定每年8月7日都會再聚會。

今年是Wanna One兩周年，亦是組合解散後首個周年紀念日。由於11人感情深厚，曾經講過每年都會再聚，會由該年賺錢最多的成員請吃飯。早前金在奐在香港舉行見面會時，也提及過成員們今天有約見面，因此粉絲都默默期待Wanna One再走在一起的畫面。Wanna One成員正以Solo歌手、NU'EST、AB6IX和CIX活動，在各人行程不同的情況下，未知能否齊集11人合體呢？

尹智聖雖然正在軍隊服役，但他特別委託公司在今天上傳新相片。（Twitter/@official_yjs_）

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而正在軍隊服役的隊長尹智聖，相信也是今天能否出席聚會的關鍵之一。非常貼心的他，特別在當兵前委託公司，必定要在二周年今天在Twitter上傳4張照片。照片中有放着尹智聖的專輯外，亦整齊地排列了Wanna One出道以來的專輯。而另一張照片則掛着尹智聖與Wanna One的團體合照，相信勾起粉絲不少回憶。

Wanna One 11人現正在各方發展，粉絲都非常期待每年成員重聚的日子。（Twitter/@ wannaone_twt）

按圖了解Wanna One各人發展：