黃旭熙、泰民等7人組「SuperM」闖美國　粉絲不滿：請不要成功！

韓國三大娛樂公司之一SM娛樂最近積極開拓美國市場，繼NCT 127赴美國宣傳專輯《We Are Superhuman》，以及在當地舉行世界巡迴演唱會之後，SM娛樂創辦人李秀滿在美國西岸時間7日下午12點舉行發布會，宣布與國會音樂集團（Capitol Music Group）合作推出7人組合「SuperM」，成員包括SHINee的泰民、EXO的伯賢、KAI、NCT 127的泰容、Mark、WayV的Ten，以及香港成員Lucas黃旭熙，李秀滿更稱「SuperM」為「K-pop復仇者聯盟」。

（上左數起）SHINee的泰民、EXO的KAI、伯賢、NCT 127的Mark、泰容、WayV的Ten，以及香港成員Lucas黄旭熙組成「SuperM」，10月於美國正式面世。（視覺中國，右下為IG/@jeff_benjamin）

美國傳媒人Jeff Benjamin透露，李秀滿稱「SuperM」為「K-pop復仇者聯盟」。（IG/@jeff_benjamin）

「SuperM」發布會逐格睇

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「SuperM」將於今年10月在美國面世，並計劃在美國和韓國展開宣傳活動。不過，SHINee、EXO、NCT 127和WayV的粉絲似乎不太歡迎「SuperM」誕生，因為「SuperM」成員本身行程已排得密密麻麻，特別是EXO十月舉行日本演唱會，同時又要赴美國參與「SuperM」活動，擔心伯賢和KAI難以負荷高壓行程。韓國網民又認為，SHINee、EXO、NCT 127等組合每年在韓國僅發行一張新專輯，理應要增加韓國活動，如今卻在每個組合抽走一至兩名成員進軍美國，擔心組合難以在韓國站穩陣腳，有網民更揚言「請不要成功！」。

韓國網民在討論區instiz留言：「請不要成功，將7人送回原來的組合吧，別那麼狠心啊秀滿...」（instiz截圖）

韓國網民又認為，SHINee、EXO、NCT 127等組合每年在韓國僅發行一張新專輯，理應要增加韓國活動，如今卻在每個組合抽走一至兩名成員進軍美國，擔心組合難以在韓國站穩陣腳。（instiz截圖）