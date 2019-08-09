內地四大小生大換位　清一色90後佔據微博粉絲全過千萬

隨著新人如雨後春笋般擁現，他們靠著良好的資源劇接劇拍不停而廣為人知，集顏值演技於一身的他們目前更是人氣急升，被推舉為新一代「流量小生」。就好似有鄧倫﹑李現﹑王一博﹑肖戰，他們已經取代舊有的四大流量小生，包括有吳亦凡﹑楊洋﹑李易峰﹑鹿晗，目前他們均幾乎日日登上熱搜，一舉一動都廣受關注，是許多粉絲心目中的「最佳男友」。

舊有四大流量小生已經被取代。（微博圖片）

過去吳亦凡﹑楊洋﹑李易峰同鹿晗，無論在音樂還是影視作品上，幾乎都是大受歡迎登熱搜引起話題。2014年一部《古劍奇譚》令李易峰人氣急升，奪得多個電視劇頒獎禮最具人氣男演員﹑價值男演員獎項，令他演藝事業更上一層樓。同時，因為外形出眾有學長Feel所以他有「國民校草」之稱，後後推出作品都好評如潮。

但目前32歲的他已經不再是小鮮肉，加上自2016年之後有三年時間沒有推出電視劇作品，或多或少有細許影響，令他人氣有稍微下滑，不過他仍然佔據一線男星地位的。

李易峰32歲了已經不再是小鮮肉。（李易峰微博圖片）

同李易峰一樣靠著電視劇爆紅的楊洋，因為2016年推出的《微微一笑很傾城》而大受歡迎，出眾的外表加上溫暖牌的笑容，令他成為許多女粉絲心目中的「白馬王子」幾乎所到之處都萬人空降。不過事隔一年之後再推出作品《武動乾坤》似乎收視不理想，受歡迎程度大不如前，但他仍維持一年一部劇增加曝光同話題度，仍然是炙手可熱的男星。

今年他一改以往高富帥的戲路，接拍軍人題材電視劇《特戰榮耀》令人眼前一亮，因為有改變所以有話題，令許多粉絲相當期待。雖然人氣不如現今的小鮮肉，但他一樣有賣點。

楊洋改變戲路令人刮目相看。（楊洋微博圖片）

而吳亦凡﹑鹿晗均是靠音樂起家的，因為是韓團EXO中國分隊的關係，他們在海內外原本已經擁有許多粉絲，所以解約回國後自自然然引人關注。吳亦凡雖然少拍電視劇，不過在電影上非常亮眼，幾乎一年兩套電影上映均票房高收，不過去年推出的《歐洲攻略》似乎失效。現時將精力放在綜藝節目﹑音樂上的他，的確話題度比起從前減少，畢竟節目一播完觀眾就會拋諸腦後，難令人想起他有何代表作。

但鹿晗同他則相反，他就主攻綜藝節目同電視劇，趁著高人氣時推出的作品均大受歡迎，就好似《擇天記》﹑《甜蜜暴擊》雖然演技一直被批評，但起碼有話題度。而他主持的綜藝《跑男》則幫他許多，令觀眾更了解他的多樣性。可是他始終都是缺乏代表作，而且年齡上都快30歲，同年輕一輩相比他的確已經大不如前，小鮮肉位置亦已經不保了。

吳亦凡﹑鹿晗都快30歲。（微博圖片）

新一代流量小生每個人都有代表作，而且他們平均年齡都不超過30歲，顏值高演技好，這一年均是熱門討論對象幾乎日日可以在熱搜見到他們。26歲的鄧倫因為《香蜜沉沉燼如霜》令他更廣為人知，而且他在新一代演員中演技了得（畢業於上海戲劇學院），觀眾非常投入他主演的角色中，而且每每在人氣排行榜中他都穩佔頭三名位置，人氣一直高舉不下。另外，他幾乎一年推出三部作品曝光率非常強，而且外形溫暖有大哥哥Feel，許多粉絲投入他的懷抱當中，目前微博粉絲人數有超過3500萬人追蹤。

鄧倫因為《香蜜沉沉燼如霜》大受歡迎。（鄧倫微博圖片）

與鄧倫年紀差不多的李現今年暑假因為一部《親愛的熱愛的》紅遍大江南北，靠著這一部劇打敗許多其他電視劇，就好似古力娜扎《歸還世界給你》等，收視高收愈傳愈熱令他聲名大噪。現在他更是有「現男友」之稱，是許多女粉絲心中現任男友，目前他劇接劇拍不停維持暴光率，微博粉絲超過1700萬人追蹤。

李現因為《親愛的熱愛的》成為流量小生。（李現微博圖片）

另外，王一博﹑肖戰的掘起可以話是新一代流量小生中上位最快的，因為他們二人合作劇集《陳情令》CP感十足，一個溫文儒雅一個性格不羈，每每劇情只有他們二人的故事，粉絲就一定瘋狂討論。這一部劇是肖戰第一套古裝男主角劇集，同時亦是王一博第一部古裝男主角劇集，沒想到第一次擔任男主角就紅遍兩岸三地。除了劇情之外更重要是他們二人顏值非常出眾，猶如從漫畫中走出來的高貴公子般，受到許多女粉絲青睞，所以一夜之間話題度急增連微博粉絲人數亦上升中，王一博有超過2100萬人追蹤﹑肖戰則有超過1300萬人追蹤，他們目前是人氣最高的小鮮肉。

王一博（右）﹑肖戰CP感大受歡迎。（《陳情令》微博圖片）