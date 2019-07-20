楊冪旗下藝人因戲生情　《三生》代斯劉芮麟疑同居

娛樂圈中因戲生情的情侶多不勝數，近日又有一對演員加入這個行例，他們就是2017年玄幻劇《三生三世十里桃花》的子闌（劉芮麟飾）同胭脂（代斯飾）。沒想到在劇中互相喜歡對方的他們，竟然戲假情真擦出愛火，搞到不少網友都甚為驚嚇，同時又替他們開心。

戲外的子闌同胭脂終於是戀人一對。（三生三世十里桃花微博圖片）

在《三生三世十里桃花》中子闌是屬於天族之人，是墨淵（趙又廷飾）的十六弟子，而胭脂則屬於翼族之人，二人都喜歡對方的，可是子闌為了避免再發生「半仙半妖」的出生悲劇，他們二人最終都是有緣無分。

想不到兩年後二人竟然擦出愛火，最近內地有媒體影到他們二人先後在機場有互動，男方非常自然地上了女方的座駕，隨後一同回家休息疑似同居。接著又被影到二人雙雙回家的影片，男方非常自然地替女方拿手袋，過程中二人甚為親密，戀情隨即曝光。而有關戀情一事近日愈傳愈廣，大家猜測他們二人同屬的經理人公司最終會發出回應，證實他們的確在認真交往中，消息一出均得到不少網友祝福。認為現實生活的他們是愛人一對，正好彌補了在劇中有緣無分的遺憾，令人覺得甚是圓滿。

二人多次被影到在一起。（娱樂揭秘蜀黍微博圖片）

自《三生三世十里桃花》之後，其實他們二人均合作無間，總共合拍了三部劇集，包括《暴風眼》﹑《趁我們還年輕》﹑《烈火如歌》，或許因為長久的合作而生情。另外，代斯除了是迪麗熱巴的好姐妹之外，她同劉芮麟均是楊冪公司旗下藝人，如今真的親上加親呀！

不少網友見到他們一起都非常開心。（三生三世十里桃花微博圖片）