《陳情令》集齊8大古裝美男！王一博仙氣逼人　肖戰簡直男女通殺

改編自墨香銅臭的仙俠小說《陳情令》，敘說各大修仙門派爭奪而引發的腥風血雨；而此部選角幾乎都是年輕一代的演員，在開播後各個古裝讓觀眾驚艷，直呼長江後浪推前浪，除了雙男主肖戰與王一博古裝絕美，其他男角顏值還可古可今、一個賽過一個，哪一個最讓人驚訝呢？！

魏嬰（肖戰 飾）：幽默風趣、萌帥合一

魏嬰（字無羨），是《陳情令》第一男主，出身修仙名門、遊俠風的雲夢江氏，開朗幽默、行事不拘一格，個性很好相處、人見人愛，後修練鬼道、善「吹笛馭屍」，號夷陵老祖；肖戰首次演出古裝劇男一，原在《哦！我的皇帝陛下》出彩的古裝扮相驚艷，《陳情令》裏的魏嬰除了帥氣風流、身段美，還可愛幽默，圈粉範圍男女通殺，魅力第一！

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藍湛（王一博 飾）：美顏如玉，仙氣逼人

藍湛（字忘機），是《陳情令》第二男主，出身修仙名門的姑蘇藍氏，個性沉默寡言，勤修行、嚴守家規，一身白衣配白劍，輪廓精緻如玉，一出場仙氣逼人，號含光君；王一博首次嘗試古裝劇，飾演沉默無表情的藍湛，人設與《陪你到世界之巔》的季向空大反差，《陳情令》開播後王一博造型、氣質美翻吸睛，無波瀾的表情把情感寄託於眼神，原著粉大讚還原度高。

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溫寧（于斌 飾）：純真善良，忠心仗義

溫寧（字瓊林），是修仙名門岐山溫氏的一支，家族精通醫術，死於非命之後被夷陵老祖練成有意識的凶屍，並力大無窮令人聞風喪膽，人稱鬼將軍；飾演溫寧的于斌，出身歌手，也是主持人，以團體M4M在韓國出道，是隊長擅長Rap，舞蹈也不在話下，時裝照眼神殺、帥氣逼人。

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江澄（汪卓成 飾）：傲氣非凡、氣宇軒昂

江澄（字晚吟）、號三毒聖手，出身修仙名門雲夢江氏，是家主江楓眠的兒子，後遭溫氏屠殺滿門，再建江氏盛世，雷厲風行的手段，威猛霸氣、氣勢不凡；飾演江澄的汪卓成，就讀中央戲劇學院，未畢業就出道，並參演《走進你的記憶》、《胭脂債》，而此次在《陳情令》中飾演重要男配江澄，演出了世家公子的驕傲與糾結，與時裝的清純形象大相逕庭，顏值演技讓人點讚！

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藍渙（劉海寬 飾）：溫文爾雅、端莊雅正

藍渙（字曦臣）、號澤蕪君，是修仙名門姑蘇藍氏家主，與其弟藍湛並稱「藍氏雙璧」，外貌與藍湛不相上下，個性溫和、彬彬有禮、人緣好；飾演藍渙的劉海寬，畢業於北京電影學院，演出過《獨步天下》、《法醫秦明之倖存者》，時裝照迷魅有型，無疑也是新時代男神！

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藍願（鄭繁星 飾）：文靜有禮、機靈奶萌

藍願（字思追），是修仙名門姑蘇藍氏門生，原為溫情堂哥的兒子，因為亂葬崗親人已死絕，被藍湛隱藏身分、帶回姑蘇；飾演藍苑的鄭繁星，是演藝圈新人，外型可愛、笑容迷人，在劇中是年輕一代修士裏人氣最旺的角色！

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薛洋（王浩軒 飾）：笑容邪魅、魔性圈粉

薛洋（字成美），是一個心狠手辣的嗜血狂魔，臉上總帶著一個邪魅的笑容，帶著一點稚氣，卻陰險狡猾；飾演薛洋的王浩軒，畢業於北京電影學院，曾在《沙海》中飾演男主黎簇可愛的髮小蘇萬、形象備受矚目，此次在《陳情令》中飾演邪魅的薛洋，兩個角色差異大，再次讓人驚艷！

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金凌（漆培鑫 飾）：貴氣凌人、正直可愛

金凌（字如藍），出身修仙名門蘭陵金氏，老宗主金光善的孫子，也是金子軒與雲夢江氏江厭離之子，雲夢江氏宗主江澄是舅舅，身分金貴又因從小喪父喪母，個性驕傲跋扈又衝動，但心性不壞、為人正直，不開口的時候有點可愛，是年輕一代修士裏最沒人緣的角色；飾演金凌的漆培鑫，為新生代的演員，參演過電影《錦衣之下》系列，劇中傲氣貴公子的演出自然，時裝照可愛又帶著性感的眼神，畫面張力十足！

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綜上可知《陳情令》在選角上的用心，除了注重「還原度」與「演技」，也很照顧觀眾的視覺享受，《陳情令》無疑是一部新世代小鮮肉大集合的戲劇！而雙男主魏無羨（肖戰 飾）與藍忘機（王一博 飾）CP感十足，同框對戲曖昧感大大滿足腐女味蕾，演員與戲劇討論度迅速飆升，成為眾多暑假檔的熱門！

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》陳情令｜肖戰、王一博主演 電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】