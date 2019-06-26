山田孝之對人歡笑背人愁？　拍紀錄片談入行辛酸：欺騙自己很快樂

山田孝之（35歲），是一名演員，是電影製片人，樂隊主唱，還經營了一家公司，出版過書籍。回憶過去的經歷，山田孝之老說：「自己一直都不喜歡出現在公眾場合」。在此次訪談中，山田孝之講述了自己養育孩子的事，並談論了自己作為演員的工作方式，以及對後輩們的未來給出了一些建議等，讓人受益匪淺。

職業分類沒有實在的意義

被問到：「你認為你的職業是甚麼？」時，山田孝之毫不猶豫地回答：「我是演員」。但緊接着又說道：「演員只是作為一種認知而已，對於職業來說，這樣的分類本身是沒有意義的。」

山田孝之認為「演員」只是一種認知。（日本通）

不僅是影視作品，山田孝之參與的其他活動也廣受矚目。多重身份的他，有時是平台運營董事CIO（Chief Innovation Officer），有時是THE XXXX樂隊主唱（和圈內好友綾野剛、內田朝陽組成的樂隊），有時是撰稿人，有時還作為電影《日與夜》的製片人參與制作電影。

山田孝之與圈中好友綾野剛、內田朝陽組成樂隊「THE XXXX」。（IG@takayukiyamadaphoto）

「當我說要自己寫一本書的時候，周圍的人都表示不理解。但我覺得寫書對以後的編劇和電影製作應該會有所幫助。可以肯定的是，作為音樂人自己作詞或進行現場表演，對出演音樂劇是絕對有説明的。當然，第一次嘗試擔任電影《日與夜》的製作人，確實非常辛苦。但對許多演員來說，不清楚製作人的主要作用是甚麼。以前在現場看到製片人的時候，我也總會想『製片人到底是負責甚麼的人呢？』但在實際嘗試後，發現製作人的工作需要從準備階段開始，包括現場維護，在完成一切之後也必須考慮如何讓作品在社會上受到反響。總之，瞭解製作人的存在意義，是非常必要的。」

通過訪談，不難看出山田孝之好奇心強，且有實際行動力。

「比方說，描述『走進這間屋子時，誰在何種狀態下手持某物』，與『屋子裏面，感覺好像有陌生人拿着可怕的東西在等着的樣子，怎麼辦呢？』相比，絕對是後者的描述會讓人產生想進去的想法。」

山田孝之擔任《日與夜》的製片人。（《日與夜》宣傳照）

因孩子而產生的變化

山田孝之成長於鹿兒島，1998年在原宿被星探發掘成為演員。當時對於走上演員這條路他並沒有太強烈的想法：「以前在寫作文的時候，因為不知道要寫甚麼就撒了謊。當時覺得飛行員，棒球選手甚麼的都很合適，就照着鄰居家的孩子寫，自己也感到有些不安。『大家都有夢想，並能淋漓盡致地描述自己的夢想，可我卻沒有任何夢想』，當時也感覺到自己有些不妙。」

1999年，山田孝之憑藉電視劇《感應少年EIJI》出道，2000年出演大河劇《葵德川三代》，2001年出演連續電視劇《水姑娘》。此後，2003年在《五個撲水的少年》中首次出演電視劇男主角，2005年在《電車男》中首次出演電影男主角。當時的山田孝之作為演員人氣穩步上升。但是，即使人氣和評價越來越高，他自己依然無法找到「未來的夢想」。

山田孝之在《五個撲水的少年》中首次出演電視劇男主角。（《五個撲水的少年》劇照）

+ 4 + 3 + 2

「以前也好現在也好，我一直堅信並堅持演員的工作。但我一直不喜歡出現在公眾面前，不願被人注視着。但是自己的工作很多一部分就是要給人看的，所以一直苦惱着該怎麼做才好。曾經也有過精神相當脆弱的時期，在網路上不經意看到別人報導了自己的事情時，就會變得更加消沉。如此循環往復，精神狀態真的非常差。」

很長一段時間，山田孝之一直持續着這種日子，直到孩子的出生改變了他。

「看着孩子不斷成長，作為父親而言，希望孩子能成為有趣的人，找到有趣的生活方式。與孩子相處期間，不經意就察覺到我終於找到了所謂的「自我」。只是最近這種狀態有點過頭了，總覺得自己讓孩子感到害羞。（笑）」

山田孝之坦言是孩子的出生改變了他。（日本通）

自我欺騙的二十多歲

《No Pain，No Gain》（牧有太執導）是一部從2013年開始至2019年連續5年內，與擁有各種「身份」的山田孝之密切相關的紀錄片。電影中的他，毫無保留地表達了自己的感情，用毫無修飾的真心話講述着自己：「曾經自己做過很多事情，想着如果把背後故事拍出來會不會很有趣呢？就接受了攝像機的拍攝。但是在拍攝過程中，又開始考慮應該向觀眾傳達甚麼為好。因為人不知道甚麼時候會死去，為了不後悔，對想做的事就該毫不猶豫地採取行動。看了完成後的作品，覺得稍微減少些工作方面的內容比較好（笑），因為我覺得人們都會被所謂的「藉口」妨礙。年齡也好，經驗也罷，開始着手甚麼事情都無關緊要。我也經常做一些沒有經驗的事情，想做就不要找藉口。我想這個影片可能已經傳達出了這個道理。」

山田孝之紀錄片《No Pain，No Gain》由牧有太執導。（《No Pain，No Gain》劇照）

《No Pain，No Gain》的標題的含義是：「快樂並不意味着輕鬆」。能做自己想做的事情就是快樂，但是為了快樂有時也會很辛苦。

「有時候為了給自己洗腦也會說享受工作吧，工作很開心。20多歲的時候，在非常努力卻又很辛苦的情況下也會自我暗示『不，我不痛苦。還不夠努力，還在享受着』，這樣一邊騙着自己，一邊繼續。我深信『自己一直都很快樂』，真的很難忍受的時候，當時真的也想着只要努力過就可以了。」

《No Pain, No Gain》的舞臺宣傳。電影完成後，導演牧有太（右）在拍攝山田孝之。（日本通）

現在情況變了嗎？能打心底裏享受嗎？

「最近必須去做的事情逐漸增多，所以必須要加倍的努力才行。雖然很快樂，但是痛苦也在增加。但是和有同樣想法的人相遇，為了創作出好作品湊在一起聊天，還是很開心的。有時候也會因為意想不到的快樂而努力着，會因作為製片人在現場看到精彩的戲劇的瞬間而感動，突然出現奇跡般的天氣時，也會覺得『真是幸運』。痛苦和喜悅都是細微的積累。以前就算別人對我說『加油』，也不能坦率地接受，總想着『明明已經這麼努力了，但還要更努力嗎？』或者『我絕對比你更努力』。但是最近因為年齡的關係，如果別人對我說『加油』的話，現在的我也能坦率的接受或是道謝。」

《No Pain,No Gain》宣傳。（日本通）

為了後輩們的未來

山田孝之說他最大的動力來自於「後輩」：「我有一種使命感。為了已經現在為「演員夢」而努力着的後輩們，也有很多必須要做的事情。例如，為了即將上映的電影，奔赴各地路演宣傳。重複做同一件事情，即使是自己完成的、鍾意的作品，也會慢慢變成負擔。但我還是會參加每一次宣傳會，即使這是『無償勞動』，錢雖然很重要，但是對於電影、其他一同參與制作的人員來說，宣傳電影就是我的責任，我需要做好。不能為了做而做，盡自己所能，為後輩、為這個行業梳理一個健康積極的電影環境，這才會是電影屆的良性循環。」

在說到「後輩」這個詞時，山田孝之的腦海中浮現出「過去的自己」：「在我20多歲的時候，曾一直在想，為甚麼不做這種事，為甚麼我必須這麼痛苦呢？我不想讓後輩有這種感覺，所以『那我只能這麼做了』。後輩們難道不是很可愛嗎？（笑）希望他們的未來充滿無限可能。因此，我應該激勵他們，讓他們演更好的戲，拓寬他們的可能性。」

說到「後輩」這個詞時，山田孝之的腦海中浮現出「過去的自己」（日本通）

據說，山田孝之曾經為了改變自己的工作環境而想在海外工作：「現在完全沒有那樣的想法了。因為這不是會更寂寞嗎？離開日本電影界，演藝界，是非常寂寞的。日本演員的能力水準其實是很高的，雖說荷李活演員對塑身、塑造角色很執着，但如果日本的演員也有半年的準備時間，請專門的訓練師和營養管理師，加上10億日元以上的演出費，所有演員都可以做到（像荷李活演員那樣）。不用半年，就算是1個月之內大家也能做到的。那麼優秀的演員應該得到更多的回報。為此，我想為日本的電影界做點甚麼，想做荷李活演員、想參與的日本電影。比起自己離家出走，我認為更應該想辦法在自己現在所在的地方做點甚麼。」

山田孝之製作電影也好，親自出席現場宣傳也好，都在為了日本電影界的環境的變化而努力着。那樣拼命地考慮着後輩的未來，卻對自己的事情似乎不太在意：「錢啊，地位啊，名譽啊甚麼的，我不想要。坐高級車，戴高級手錶甚麼的，這些都無所謂。終究只是為了給別人看而已。」

山田孝之不時於IG分享搞笑照片。（IG@takayukiyamadaphoto）

+ 5 + 4 + 3

山田孝之所擔任主演的《黑金丑島君》系列，有他想對年輕人傳遞的訊息：「希望年輕人能通過這部作品明白『金錢是甚麼』，所以我出演了該系列作品。為了達到某個目的，錢作為手段，不是必需品嗎？但是有很多人沒有所謂的最終目標，只是單純地想成為有錢人。所以，人們選擇彩票、賭博、或者做生意，可是當人們得到多少億日元的錢的時候，反而不知道該怎麼用了。所以我出演醜島這個角色，是想告訴大家不要把錢當做最終目標。」

山田孝之所擔任主演的《黑金丑島君》系列，有他想對年輕人傳遞的訊息。（《黑金丑島君3》劇照）

山田孝之說有一個允許對自己奢侈的東西：「酒的話無論價錢，多少都可以接受（笑）。如果是喜歡的人，無論甚麼時候，想喝多少都可以。」

山田孝之現在35歲，如果60歲還在圈內的話，還能繼續工作25年：「只有25年啊。那也不能吹牛說一口氣把事情全做完，得一個個地做下去才行。如果在某種程度上工作全部做完才算完成的話，『再見』的時候就是死亡的時候了吧（笑）。退休後去國外或者鄉下等地方，安詳地度過剩下的日子，想到自己『啊，我已經盡力了呢』，每天晚上一邊想着一邊斟酒小酌也是不錯的選擇啊。」