袁文傑愛貓囝仔病逝淚流不捨　擁貓自責崩潰：是否我有什麼出錯！

袁文傑愛貓囝仔身患絕症，日前病情急轉直下，在ICU留院，直至今日（8日）囝仔不治，袁文傑心碎送困仔最後一程，同日下午在社交網站發長文悼念囝仔，聞者心酸。

袁文傑非常愛惜囝仔，對對方視如己出，愛貓這段日子患病，令他心如刀割，非常擔憂。（IG圖片／yuen_man_kit ）

袁文傑一向視囝仔如己出，在牠患病期間，袁文傑對愛貓照料有加，曾揚言希望能用自己的生命換取牠能多活一天。「在送囝仔最後一程前，我還是紀錄拍下這一段片......」在片中，袁文傑依依不捨地親吻囝仔，一邊搓揉着牠的身體，一邊哭泣輕聲在牠耳邊說：「要出發喇，去彩虹橋了，你永遠都在媽咪和嗲哋心入面，我們不會分開，多謝囝仔，多謝，多謝你，好多謝你同妹妹。」女友張潔蓮（Jackeline 姐姐）亦擁抱袁文傑安慰對方。袁文傑低泣伏在囝仔身上良久才捨得放開。

袁文傑送囝仔最後一程，非常不捨。（袁文傑FB影片截圖）

袁文傑在FB發文：「囝仔和我一起這10年，亦是我人生中變化最大的10年，囝仔曾經有伴，未及1年便離開；也曾經很肥大，他是世上最可愛的動物；我也轉換過不同公司，也不斷離港工作，當時，曾有位好兄弟阿豪常常幫我照顧他，可惜，豪，早於12年病逝⋯⋯」他自責在囝仔最年輕最蹦蹦跳最精靈最活潑的階段，自己沒有陪在牠身邊，「那時認為，他是貓咪，會自我找娛樂，是的，但回想起來，他，原來，我錯過了很多，或許說，快樂光陰總不嫌多......到他成熟了，我也穩定了；到我更穩定了，他亦更成熟兼且得病了！這一年半，捱過他兩個生日，他真是一位鬥士，如今卻被突如其來的病打敗，令我感到，囝仔的離開，是意料之內，卻又意料之外⋯⋯」

女友張潔蓮（Jackeline 姐姐）陪伴在側，亦非常難過。（袁文傑FB影片截圖）

對於囝仔病逝，袁文傑非常自責：「是否我有什麼出錯令你這樣！」袁文傑在文中指囝仔是自己的人生導師，也是他最親的親人，「如今，難過也得接受，難過地振作其實更痛⋯⋯」