容祖兒疑拉傷腰用倒立機治療？　物理治療師林景程：唔建議

容祖兒（Joey）近日為了入行20周年演唱會《PRETTY CRAZY》密密準備，連日來在IG分享了不少現場靚相，不過今日（8日）她就Post了兩張使用倒立機的相片，寫道：「保住條腰最好倒吊」。事緣Joey在演唱會上同粉絲握手時，懷疑拉傷條腰，所以要靠倒吊緩解腰痛。其實過往不少人都利用倒立放鬆肌肉，而近年興起的倒立機，更標榜具有多種療效，是不是真的這麼神奇？

容祖兒（Joey）最近密密開演唱會，但懷疑在與Fans握手時拉傷條腰。（IG@yungchoyee）

倒立能放鬆拉緊的肌肉、促進血液循環，增加腦部氧氣的供應，減緩精神壓力和消除疲勞及增加人體能，平衡感、協調性、減輕腰酸背痛。而近年興起的一種將人體倒吊的健身器材「倒立機」，坊間流傳具有多種療效，包括紓解脊椎壓力、腰酸背痛、甚至可增高，吸引不少人試玩。

Joey今日（8日）在IG Post了兩張使用倒立機的相片，寫道：「保住條腰最好倒吊」。（IG@yungchoyee）

不過倒立機並非人人適合，曾有人使用兩次倒立機後，右眼中央視網膜靜脈出血險眼盲。TVB藝人、兼職做物理治療師的林景程在接受《香港01》訪問時也表示使用倒立機有風險：「以物理治療角度嚟睇唔建議，因為倒立機唔係一個正規嘅治療方法。如果神經線受壓，或者椎間盤突出等，脊椎牽引係可以舒緩肌肉綳緊嘅情況，效果係唔錯嘅。但正規嘅物理治療脊椎牽引係瞓喺度做嘅，經過檢查後睇下應該牽引邊幾節，從而用髖、膝頭嘅屈曲去牽引，再調教。所以如果用倒立機去牽引嘅話，倒立機係用人嘅體重做脊椎牽引，一嚟我哋唔肯定究竟係邊一節嘅問題，二嚟佢調校個體重……同平瞓喺度拉腰骨嘅脊椎牽引爭好遠，容易調校得唔準確。」

近年興起的倒立機標榜具有多種療效，不過原來這個不是正規的治療方法。（IG@yungchoyee）

如果Joey是因為同Fans握手時不小心拉傷條腰，林景程就提議有更好的治療方法：「當個Fans好大力，咁最大機會都係拉傷附近嘅肌肉，但都唔排除拉傷肌肉嘅同時，會傷到關節，所以有好多不穩定因素喺度，最好Check完之後先做牽引。同埋最好都唔好用倒立嘅形式去做牽引，因為用體重去咁樣牽引比較唔好，平瞓牽引最好。」

林景程不止是演員，還是一位物理治療師。（IG@lamkingching）

+ 7 + 6 + 5

不少人使用倒立機緩解肌肉痠痛，但林景程就提醒有幾點需要注意：「理論上倒立機最容易出現嘅問題就有幾樣，如果血壓有問題，或者血大量供應上腦，血管有問題就唔係咁好。另一方面又唔清楚關唔關脊椎事，如果只係扭傷咗，用倒立機未必針對到扭傷肌肉，甚至如果純粹扭傷肌肉，其實你針對返肌肉去消炎，譬如冰敷、拉筋，效果會比用倒立機更好。當然只係估計，如果情況係神經線受壓，脊椎受壓嘅話，雖然唔正規，但的而且確倒立機係可以令人舒服咗，但唔建議用。」

林景程不時在IG分享舒緩肌肉痠痛的動作。（IG@lamkingching）

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