【容祖兒演唱會】與楊千嬅大和解互相感激　打趣讚Joey：講嘢叻咗

容祖兒《PRETTY CRAZY》紅館演唱會的第三場嘉賓，Joey請到多年來的宿敵楊千嬅做嘉賓，二人在台上先後合唱了《假如讓我說下去》，還有千嬅「好Like」的TVB《On Call 36小時》主題曲《連續劇》，二人更在台上剖白自己，互訴心底話，讓歌迷見證她們的大和解。

「人生就好似一場競技賽，我嘅跑道上，有好多同我一齊跑嘅跑手，有啲跑手同你嘅距離特別近，大家都叮噹（馬頭）…...有時你跑快啲，有時我跑快啲。」Joey和千嬅一向被視為彼此的競爭對手，Joey繼續說介紹詞：「而今晚呢位嘉賓，佢同我一路跑住，喺我歌唱生涯上，如果我冇遇上佢，我未必有咁嘅速度跑得咁快。今日我同佢雙劍合璧，希望曾經有一刻，我都有畀過佢好大動力，令到佢跑得快啲。」

二人合唱了《假如讓我說下去》和《連續劇》。

合唱完第一首歌《假如讓我說下去》後，千嬅立刻感謝Joey的邀請：「你差啲整喊我！你依家講嘢叻咗喎。」Joey立刻豪邁一笑：「哈，都廿年喇，點都要好啲啦！」千嬅續言：「我都好開心喺工作路上遇到你，因為可以見證你每個階段嘅進步，同埋睇住你一路變成熟，你學懂點去表達你自己，其實一個歌手最想做到嘅嘢，就係將自己唱嘅嘢，用心表達畀人知，而嗰啲人接收到。」

挽着手盡訴多年心中情。

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千嬅繼續感概說：「作為一個歌手，二十年唔長唔短，但亦都係一個女人最緊要嘅一段時間，咁我都好感謝你喺路上面畀到好多inspiration。亦都可能一直未有機會可以分享到畀你聽，但係最近嘅十年啦，大家見面嘅機會多咗，喺溝通嘅時候，我可以感受到一樣嘢，我哋大家係互相成長嘅！咁當遇到好嘅對手時，係會令自己進步嘅，除咗用嚟比較量度自己之外，仲有一樣嘢係推進自己嘅進步，所以你唔好多謝我，我應該多謝你先真！」接着便合唱千嬅喜歡的歌曲，她更有感而發：「人生就好似連續劇，雖然冇人可以寫自己嘅劇本，但我今晚好開心，可以同Joey一齊寫呢首歌嘅回憶，送呢首歌畀大家——《連續劇》！」