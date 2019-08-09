【眼睛去旅行】發現嚴崇天身影　有線「末代主播」全部去晒TVB？

嚴崇天、鍾煒喬、詹可琳、尤蔭蔭、植詠珊以及馬梓軒因為有線《娛樂新聞》節目內不設主播而被稱為「末代主播」，除了最後兩位外，前四位現已離開有線各有發展。繼鍾煒喬、詹可琳先後加入TVB、尤蔭蔭加入「Big Big Channel」之後，最近又發現嚴崇天在旅遊節目《眼睛去旅行》亮相！

嚴崇天在J2節目《眼睛去旅行》亮相，主要介紹韓國的旅遊資訊。（電視畫面）

嚴崇天：我係自由身藝人

其實阿天亮相《眼睛去旅行》只是節目合作形式，與TVB仍未有藝員合約，他接受《香港01》記者訪問時說：「其實我而家都係自由身藝人嚟嘅，（不考慮簽約？）咁如果TVB賞識我嘅話我都會考慮，我只係怕自己時間兼顧唔到啫。」阿天表示自己最近頻頻要中、港、韓三地周圍飛，每個月平均有一半時間都不在港，有時更會與韓國觀光公社合作拍攝短片宣傳當地旅遊景點：「我目標係想做多啲同韓國有關嘅工作，唔可以話係『韓國通』嘅，但想做到一個效果係，提起韓國，就會聯想起嚴崇天咁。」

尤蔭蔭：「我覺得自己而家真係向緊自己嘅理想行緊。」（Big Big Channel）

TVB有人睇

自余詠珊加入無綫之後，陸陸續續都見到不少前有線主播例如黃翠如、洪永城、陳貝兒、譚凱琪、李佳芯以及陸浩明等在TVB建立到一定的成就，無疑為一班後輩打下強心針，尤蔭蔭謂：「一定對我決定加入Big Big Channel有影響，始終佢哋做得咁好。」尤蔭蔭又指，最初選擇加入是希望可以增加曝光率，更透露與在有線工作時最大分別，是清楚知道自己的努力是有觀眾看得到的：「以前做一個鐘頭嘅嘢，可能都冇人cap圖send畀我，但而家我喺節目度出現一分鐘，已經會有朋友同屋企人cap圖同我講話見到我。」

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TVB機會更多

對於加入無綫後知名度提升，鍾煒喬（阿Matt）亦有同感：「明明係同我以前喺有線做同一樣嘅嘢，但係好明顯係多咗好多人關注，好多人都會cap我圖。」阿Matt除了日常做藝人採訪、重操故業坐枱之外，加入TVB後又試過拍攝旅遊飲食節目，更一嘗在《開心速遞》客串的滋味：「其實我對拍劇係有興趣嘅，只係我冇乜信心，始於自己喺呢方面嘅訓練唔足夠。所以我而家都係希望可以專注發展綜藝主持呢一方面，好想好似可以做到區永權咁利害，每次做live都可以咁穩定。」