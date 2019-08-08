【十二傳說】梁茵首次挑戰殺人兇手　「而家睇返都有好多不足」

兩年前拍《十二傳說》時，梁茵只係入行4年左右，所以知道有內心戲、兇手戲份時，都擔心過自己應付唔嚟。（影片截圖）

喺《愛‧回家之開心速遞》中飾演Anita嘅梁茵(Kiko)，原來都有份出演《十二傳說》喺剛播出嘅七姊妹傳說章節中，梁茵連殺兩人，雖然戲份唔算多，但亦有被網民留意，大讚佢演出夠自然，就算當場踢爆係兇手依然表現得冷靜而不誇張。梁茵接受《香港01》訪問時，表示自己第一次飾演兇手，由於角色有不少內心戲，所以當初收到劇本時，興奮之餘但又非常擔心自己駕馭唔到。

梁茵話唔少網民都覺得佢短髮look幾好睇。「短髮會顯肥，所以嗰陣都唔敢食太多。」（影片截圖）

要演出一份淡然的情緒

「阿希呢個角色所有嘢都淡，就算係當場被人踢爆係兇手都唔會有太大反應，甚至係被收監，佢並會因殺人而感到內疚，只係諗因失去自由而不能夠同鍾意嘅人見面。內心戲做到當然可以好出，但兩年前嘅我演技仲未好夠，所以花咗好多時間同監製溝通，希望盡量可以做到嗰種淡然。其實而家睇返都好多不足，但開心嘅係見到網民留言好中肯，亦都會討論到底我個角色係同性定雙性。」梁茵說阿希一角比較深層，會合理化自己所做的錯事，所以在演繹時不能太露，也要調整好自己情緒，太多或太少都唔得，要帶著壓抑的感覺去演，對於那時才入行4年多的她來說，確實係幾考功夫。

就係最後呢一幕獲唔少網民讚賞。（影片截圖）

由於喺《十二傳說》中只有一個章節的演出，加上拍攝時間有限，所以梁茵都曾經擔心太過零碎而入唔到戲。「經過今次就會知道最緊要多溝通，好似其中一場掌摑戲，會擔心力度掌握得唔好，又怕落手位唔啱。好多前輩都同我講多留意、多溝通，今次係真係學好多嘢。」另外，梁茵又透露喺電視城古裝街拍攝其中一場密室放火戲份時，一直都演得十分不順暢。「工作人員睇play-back時，喺mon見到有啲嘢係我附近，自己係感受到，果啲嘢一直影響我放火燒嘢，嗰場NG咗好多次，導演都有咩做咩，但我無特別去解釋，因為好似係藉口咁。」本身有宗教信仰的梁茵，喺感受到「有啲嘢」後，雖然都怯怯哋，但為怕阻礙拍攝，所以都盡量保持鎖定，就算而家講返，都有少少怕。

就係呢場放火戲，拍時又唔順，睇play-back時又見到有啲嘢。