大S分享對待前任真言　網力推：就是要斷就斷乾淨

台灣藝人大S近來頻頻獲邀上內地綜藝節目，無論是講親子﹑夫妻﹑愛情等話題，每次金句一出即獲不少網友認同。近日，她在愛情節目《戀夢空間》中大談如何對待前任，原來她主張分手後二人就理應要斷得乾淨，不要拖泥帶水，否則後果會好嚴重。她這一番言論獲得許多網友讚同，認為不打擾是最好的做法。

大S教大家如何對待前任。（微博圖片）

就在最新一期《戀夢空間》討論前任的話題中，主持人沈夢辰就非常好奇大S同男友分手之後，會不會選擇刪除對方的聯絡方式。大S二話不說表示肯定會刪除，因為在一段感情上最好不要做到拖泥帶水，辛苦的仍然是自己：「我完全刪，前任的話會結束通常都是我主動提出，那如果是有這個決心的話，你就不要讓他有回頭的空間或是傳達錯誤的信息。如果對方已經有了一個心儀對象，你又在這邊打動他甚麼，我覺得這也是戀商比較低的一種行為。前任就是要斷就斷乾淨，人生不要拖泥帶水，尤其在感情上。」在場的女嘉賓亦似乎非常讚同她的說法。

不少網友聽到她一翻言論之後都大表讚同，既然分手了當然是各走各路，人生就是要不停向前看，留著回憶幹甚麼呢？網友紛紛留言：「必順刪乾淨」﹑「過去了就不要再留戀」﹑「是對下一任的尊重」…...大家狂推她的真言。

大S認為在愛情上要斷就要斷得乾淨。（微博圖片）

而當問到男嘉賓的時候，原來男生只會是選擇等對方刪除，自己不會做主動的一方。不過都要睇分手原因的，就好似不歡而散當然會第一時間刪除，其次就等女方自己做決定，果然是男女大不同。