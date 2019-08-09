【十二傳說．專訪】林夏薇為拍劇冷落老公：婚後冇時間真正相處過

林夏薇是一部拍劇機器。

不是說她的演技如機械人，而是她可以為拍劇付出一切，體力消耗是其次，就連老公見面的時間也沒有。

她說：「結婚後其實沒有時間真正相處過，我開工他放工，他在飯廳吃飯，我正在出門。」亦難怪林夏薇如此拼搏，她從小就以當演員為終身職業，中央戲劇學院表演系畢業，亦曾經是香港話劇團成員，學院派加紅褲子，磨劍多年，當然想在幕前享受每一秒，她雖然知道不停拍劇會冷落了老公，但當時她覺得沒有問題，直到2017年的冬至晚飯……

《十二傳說》為林夏薇離開無綫前最後作品，今年6月她簽約邵氏，工作自由度夠大，亦有機會進軍大銀幕。（《十二傳說》劇照）

林夏薇表示那年年尾正拍攝《十二傳說》，她已先後拍了三套劇，已經有很多節日，因為拍劇而沒有陪老公，難得在冬至有時間兩個人吃晚飯，老公先在相熟餐廳訂枱，她說：「只是剛坐下來點了菜，電話就響起，是劇組來電，說因為Under（拍攝速度比預期快），妳可以現在回來嗎？我即刻對老公說：『Sorry，我要走了』，他跟我說吃一點吧？一口也可以，但我說不行，之後回電視城，我真的是工作狂，但那次我感覺不好，我覺得對不起他了，已經不是第一次發生，但他從來沒有投訴過，他只是默默地……亦是這一次，我決定要停下來，要放多一點時間給他。」

林夏薇是林峯堂妹，初出道時大家都以這個作話題，但今日林夏薇已獨當一面成為女主角。（IG:rosinalam)

要停下來這個決定其實很難，林夏薇為當演員做足準備，但初出道時一直被冠以林峯堂妹，傳媒每次訪問她，問題都是與林峯有關，經過多年努力，終於在2017年開始成為第一女主角，公司正在力捧，只要再努力多兩三年，視后一定是她，但突然在2018年６月離開無綫（今年6月簽約邵氏），不再做無綫親生女，等同放棄爭獎，但林夏薇認為值得：「人生每一個階段你都有東西追求，你是不會停下來，我發現原來我不是女強人，可以同時兼顧拍戲，生意，家庭，那唯有去取捨吧，離開無綫後的一年，其實都沒有停過，但我陪他去外地洽淡生意，原來他都好辛苦，每日飛一個城市，每一個地方的温差都不同，我相信他辛苦的時候都想有人安慰。」