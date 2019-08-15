【理想國】黃秋生獨腳戲演監躉　被AI馴服逃不出政府控制

ViuTV劇集《理想國》旨在探討、反思未來科技帶來的道德問題，首播以來口碑亦甚佳，有如「港版《Black Mirror》」。其中一集《聲音監獄》便以「反烏托邦」為背景，由影帝黃秋生演獨腳戲，飾演被獨自囚禁在由AI（Artificial Intelligence；人工智能）系統管理的監獄囚犯單立奇。

在這個「反烏托邦」中，社會資源分配嚴重失衡，連監獄都是由廁所改建，只有一部電梯那般大。囚室設備簡陋，沒有床板，而且大小二便與日常作息的地方共用，剝削囚犯的基本人權。監獄沒有獄吏，囚犯的一切訴求只獲「錄音機式」回應。

黃秋生在《理想國》裏面飾演被獨自囚禁在由AI系統管理的監獄囚犯單立奇。（ViuTV《理想國》劇照）

AI管理監獄 囚犯毫無人權

單立奇是個小罪慣犯，他在網上銀行犯了個小錯被判監，政府以AI聲音系統代替獄吏負責管理囚犯，全天候監視獨囚罪犯的言行。

在「AI監獄」的生活絕對稱得上嚴苛刻苦，有數之不盡的規矩要囚犯遵守──在無理的限時之內吃飯梳洗、長時間做消磨意志體力的運動、不能用言語冒犯AI系統等。為確保囚犯恪守規定，AI不但在囚犯不服從指令的時候播放刺耳的響聲令囚犯崩潰，更為各囚犯評分，只要違反系統指示就會被扣分。當囚犯被扣至負分時，刑期便會按年遞增；相反，如果囚犯行為良好可獲加分，更有機會減少刑期。

「AI監獄」便是利用囚犯的恐懼和希望，令他們乖乖地自我規訓，而單立奇作為其中一份子亦同樣小心翼翼地過每一日，以為可以早日離開監獄，可是他沒料到隱藏在背後的重大陰謀⋯⋯

黃秋生飾演的單立奇是個小罪慣犯，他在網上銀行犯了個小錯被判監。（ViuTV《理想國》劇照）

教科書級獨腳戲 黃秋生盡顯影帝功架

《聲音監獄》全集只在一間約70呎的牢房發生，更只有黃秋生一位演員亮相，其餘演員只作聲音演出。從一開始反抗AI系統的躁狂，到之後被制度馴服，然後揭開真相的不知所措，黃秋生完全演活了長期被壓迫的囚犯在心態上各個轉變，絕對是教科書級的獨腳戲，非常值得一看。

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