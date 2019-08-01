【理想國】ViuTV版《黑鏡》演員陣容超強　13單元預視科技副作用

ViuTV由4月底開始，周一至周五晚9點半至10點半播放自製劇集，為廣大觀眾提供更多追劇選擇，但統統都是每套半小時一集，不少觀眾都覺得唔夠喉。去到8月，這個情況將會改變，事關由8月5日開始，ViuTV將會推出全新劇集《理想國》，這是ViuTV開台以來，第一套自製的一小時劇集。

《理想國》由有「香港第一編劇」之稱的著名編劇陳翹英監製及由拍攝《以青春的名義》的新晉導演譚惠貞監制及導演。《理想國》劇情有如「神劇」《黑鏡》（Black Mirror）一樣，以每集一單元的講故事模式，以充滿香港味道的設定，預視現代社會發展之中，人類因為長時間生活在新科技的便捷下會有什麼副作用，13個單元，13種啟示，以下率先介紹其中三個單元的劇情。

《聲音監獄》這個單元只得黃秋生一個人從頭演到尾，盡顯影帝功架。（ViuTV《理想國》劇照）

先講《1.2米的距離》，故事講到，未來人類可以將虛擬世界的美圖及現實的整容這兩件事融合，透過科技幫助，可於現實向所有人投射出最理想的自己，但就令人們只沉迷美貌，慢慢不想被人看見真實的一面。

至於《堅尼地判官》的故事世界裏，市民發起的網絡提案若獲得10萬聯署，政府就會按《網絡公義法》作出相應行動，不少人因此組成起底組並接委託去把犯人起底，伸張正義，不過當中只憑所謂「受害人」一詞就進行網絡公審，又會否造成冤案，令無辜的人受罪？

好一段時間沒有拍劇的吳綺莉，將會在《苟延殘喘》之中飾演喪子之母。（ViuTV《理想國》劇照）

演出陣容強勁 秋生獨腳戲成焦點

《聲音監獄》講述囚犯只能在一部電梯那般大的監獄中生活，獄中更設有一個計分制度，當遵守規則時便會加分及享有特權，例如可致電到外面與人聊天；違規就會換來扣分制度的懲罰，只要扣至負分，刑期會按年遞增，令人永遠困在獄中，而負責演出這個單元的，是今年電影《淪落人》奪得香港電影金像獎最佳男主角的黃秋生，他在劇中飾演囚犯，全程一人演出獨腳戲，而其「對手」就只是一把智能管理的聲音，盡顯影帝功架。

其實今次演員的陣容非常強勁，黃秋生外尚有闊別電視圈多年的吳綺莉，亦包括盧覓雪、劉天蘭、楊淇、岑建勳等，連同新生代演員王敏奕、吳肇軒、廖子妤、吳海昕、林婷等，可謂星光熠熠，尤其要提提吳綺莉，她在《苟延殘喘》的單元中，飾演一個喪子之母，藉由新科技機械人去彌補喪子之痛，劇中由傷心、崩潰、依戀、歉疚等情感變化不定，演繹出痛失兒子卻失而復得的感覺。

吳肇軒在《裂縫》之中飾演30歲的影片後期剪接師，與新晉演員張蔓莎合作。（ViuTV《理想國》劇照）

駱振偉與吳海昕繼《Reboot》後於《理想國》單元之一《愛的替身》再度合作。（ViuTV《理想國》劇照）