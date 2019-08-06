由陳翹英和譚慧貞監製的ViuTV首套自製一小時劇集《理想國》，已於周一（5／8）晚上9時半首播，有別於一般周一至周五晚晚播放的電視劇，《理想國》會以每集一個單元的形式播出，13集有13個故事，有如BBC「神劇」《黑鏡》（Black Mirror）一樣，今次ViuTV劇組以充滿香港味道的設定，預視現代社會發展之中，人類因為長時間生活在新科技的便捷下會有什麼副作用。今次集中介紹第一個單元，由陳永康編劇的《苟延殘喘》。

香港的教育制度，長期都令無數莘莘學子處於「求學總是求分數」的狀態，而一班望子成龍的家長，都希望他們的子女能夠比別人優勝，可惜這種思維很容易走火入魔，變成大家經常講的虎爸虎媽。《理想國》第一單元《苟延殘喘》，邀請了闊別影視圈多年的吳綺莉，飾演虎媽穎欣，她向來對兒子實仔（徐嘉謙飾）管教甚嚴，就連放假都安排了大量習作，要求兒子完成，母子為此而起爭執，期間實仔更說有想過一死了之，豈料一語成讖，廚房傳來一聲巨響後，穎欣發現實仔已墮樓身亡。

《理想國 ─ 苟延殘喘》這個單元中，除了有吳綺莉飾演虎媽外，已有多年沒拍攝劇集的林祖輝飾演其丈夫。（《理想國》劇照）

吳綺莉今次在《苟延殘喘》的角色發揮頗大。（《理想國》劇照）

白頭人送黑頭人，這件事令穎欣和丈夫耀明（林祖輝飾）心如刀割，兩夫婦無從判斷兒子的死，究竟是純屬意外，抑或他忍受不了虎媽的嚴苛管教與責備而選擇了結生命？雖然穎欣是嚴母一名，然而只是刀口豆腐心，心底其實非常疼惜兒子，失去兒子一事對她打擊甚大，後來更患上抑鬱症，在機緣巧合下獲悉原來有公司推出機械人產品，可以模擬死去的摯親，幫助家屬走出傷痛。

機械人無論外表和性格都與實仔無異，穎欣便沉醉在與兒子的回憶當中，以彌補過往沒有的玩樂及時光，但日復日的續租機械人，令穎欣慢慢以此來代替兒子，已漸漸去到不能自拔的程度。而且她也漸漸發現機械人的異常，原來耀明為了令她走出傷痛，向機械人植入聽話、愛讀書的性格，更以為墮樓只是一個噩夢的記憶，但始終記憶不完全，對全心投入的穎欣來說亦是一個打擊。面對着放不開的依戀與歉疚，穎欣可否放開兒子之死、回到正常生活？到底科技真的能令人獲得救贖、走出傷痛？抑或會令人無止境的沉溺之中，脫離現實，不願意離開這個美好的「日常」？

穎欣（吳綺莉飾）「重遇」已死去的實仔之後，決心要跟兒子共享快樂時光。（《理想國》劇照）