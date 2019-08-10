「神秘客」積佳蘭賀戀情浮面　法國女友Jeanne曾影全裸寫真

38歲荷里活男星積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）雖然早前憑Marvel電影《蜘蛛俠：決戰千里》角色「神秘客」（Mysterio）獲得大量觀眾掌聲，但他沒有停止腳步，最近更為百老匯演出舞台劇《Sea Wall/A Life》。香港時間前日（8/8），積佳蘭賀在紐約出席舞台劇開幕禮，不過焦點卻落在一位女士的身上，因為其23歲法國模特兒緋聞女友Jeanne Cadieu首度在公開場合曝光。

積佳蘭賀與拍檔一同出席舞台劇《Sea Wall/A Life》 開幕禮。（Getty）

支持緋聞男友的Jeanne被拍到一同與積佳蘭賀到場，但下車時卻與對方分道揚鑣，「一支公」行紅地氈。完騷後，兩人再次在慶功宴合體。有傳媒便指Jeanne與未來奶奶一同步入慶功宴場地，更非常識做與男友家姐瑪姬佳蘭賀（Maggie Gyllenhaal）談天說地。

積佳蘭賀的23歲法國模特兒女友Jeanne Cadieu。（Getty）

積佳蘭賀感情生活一直低調，自從去年開始與Jeanne傳緋聞後，都出盡方法保護女友，兩人的Instagram帳號更是沒有互相追蹤。有指積佳蘭賀非常認真，隨時迎娶這位細他16年的女友。

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