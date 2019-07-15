【蜘蛛俠決戰千里】向已逝英雄致敬　眼利網友發現「黑寡婦」彩蛋

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電影《蜘蛛俠︰決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）上映首週就創下驚人的評價票房佳績，最近又有Reddit網友發現片中暗藏彩蛋，其實不只是片頭的致敬影片，電影中段也有一段戲致敬到施嘉莉祖安遜的經典角色「黑寡婦」。

眼利網友於《蜘蛛俠：決戰千里》發現「黑寡婦」彩蛋。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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有Reddit網友指出，片中有一段讓「Mysterio」用虛擬實境技巧施展幻境，將蜘蛛俠騙得團團轉，有一段幻象甚至出現從墳墓裏面爬起的「鐵甲奇俠」，四周圍還有許多蟲子爬來爬去：「如果仔細觀察那些爬過頭骨的蟲子，那些蜘蛛的品種就是黑寡婦，沒有很明顯，但還是很酷」，電影有意向這個已經犧牲的經典角色致敬。

「Mysterio」用虛擬實境與蜘蛛俠大戰一幕暗藏「黑寡婦」彩蛋。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

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另外施嘉莉祖安遜主演的獨立電影《黑寡婦》，該片預告據傳將會在下週的聖地牙哥動漫展公開首波片段，不過該片才開拍不久，是否會公開首支片段還尚待觀察。

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