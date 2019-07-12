【蜘蛛俠決戰千里】另類彩蛋！Peter終考到車牌　獲東尼送贈Audi

今年最Hit、票房最高的電影，絕對是集十年於大成的《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame），相信喜愛Marvel、喜歡鐵甲奇俠、喜歡美國隊長等的影迷，應該都上了戲院欣賞這部長達三小時、有歡笑有淚水的巨作，在眾多超級英雄中，關係有如父子的Ironman與蜘蛛俠在《復4》尾聲的互動，相信讓不少影迷為此感到不捨吧！

Audi與Marvel早在2008年已經開始合作，尤其是鐵甲奇俠三部曲中必定會出現的Audi R8，讓「Iron Man」與Audi R8幾乎畫上等號。而四月底的《復4》 也見到了Audi拓展電動車事業的新概念車。此外，目前已在戲院上映中的《蜘蛛俠：決戰千里》 (Spider-Man: Far From Home)，同樣也出現了多部Audi新車，包括四環品牌純電新作e-tron及去年六月正式發表的旗艦休旅Q8。

除了在電影中有新車亮相外，Audi也會在電影上映前先給觀眾一個「小彩蛋」，還記得2017年《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming） 上映時，Audi官方公開一段蜘蛛俠開着新世代Audi A8考車牌的影片嗎？如果你有看過 ，就可以知道小蜘蛛俠Peter Parker （湯賀蘭飾） 手車係幾咁得人驚！影片中的Audi A8，當然是由是朋友也如同父親的Iron Man大方商借。

在「蜘蛛俠：決戰千里」 (Spider-Man: Homecoming) 中，Peter Parker向同學借了一輛Audi要去阻止反派「禿鷲」 (Vulture)，結果在前往的路上，當時仍「無照駕駛」的蜘蛛俠把這輛Audi撞得相當悽慘。（《蜘蛛俠：強勢回歸》劇照）

而今次的新片中，Peter跟他的好朋友Ned（Jacob Batalon 飾） 一起參加高中科展競賽，結果入場後看到其他參賽選手都帶來令人目不轉睛的成果，自己的作品相較之下實在不是對手，於是讓Peter不得不使出殺手鐧，打電話求助並將在《復4》出現過、Iron Man當時的坐駕：Audi e-tron GT Concept請來，並由已經成功考獲車牌的自己負責駕駛。順利抵達會場後，評審老師們對於Peter與Ned開發的發電機與e-tron GT Concept感到相當驚豔，因此在這次科展競賽中給了他們...「第二名」！第一名是給了用薯仔做出方舟反應爐的對手！

被Peter Parker拿去當作科展作品的Audi e-tron GT Concept（實際上是Iron Man的新坐駕，也可以說是他留下來的遺物之一），是一部前、後軸都配置電動馬達的純電跑車，搭配quattro恆時四輪驅動系統，可輸出綜效馬力590hp。車內搭載的90kWh鋰電池模組，還擁有3.5秒完成零百加速、12秒就完成加速至200km/h的實力，極速更可達到240km/h！而且這台電動轎跑在充飽電後的最大續航距離更超過了400km。

即睇《蜘蛛俠：決戰千里》精彩劇照▼

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