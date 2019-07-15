蜘蛛俠都可以玩hehe？　湯賀蘭支持MCU加入更多LGBT英雄

Marvel最新角色電影《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）這一部全新續集為我們帶來了幾對可愛的高中生情侶，尤其是湯賀蘭（Tom Holland）與Zendaya也在《蜘蛛俠：決戰千里》上演了經典的蜘蛛俠情侶檔空中環抱畫面，之後訊息量最爆炸的「兩段片尾」更是引爆Marvel粉絲瘋狂討論。不過你能夠想像下面這一個《蜘蛛俠》電影必備場面，Peter Parker身邊換成了他的男朋友嗎？

不知道被抱起的不是MJ，會是個甚麼樣的畫面呢？（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

角色電影《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）被Marvel老闆Kevin Feige定調為「Marvel電影宇宙第三階段的真正結束」，男主角湯賀蘭也在跑全球電影宣傳期間，被問到了對於MCU未來角色的想法。比如湯賀蘭就被記者問到是否認為蜘蛛仔可以交個男朋友呢？這位英國男演員回答：「我個人是完全沒有問題能夠接受的，因為我知道我們製作出來的電影應該要盡可能表現出更多元的人物、族群才行，這個世界並不像是身為一個異性戀白男一樣簡單。」（令人聯想起湯賀蘭之前才解釋為何要首度穿上女裝、性感模仿Rihanna大跳〈Umbrella〉有這個背後原因）

湯賀蘭也表態自己相當支持MCU未來加入更多LGBT族群的超級英雄角色：「我無法在這裡明確跟你說Marvel電影的未來，因為這超出了我能夠處理的範圍。但是有一點我是已經得知的了，那就是Marvel確實規劃加入了能夠代表更多元族群的新角色，在未來接下來的幾年大家很快就能夠看見他們出現。」

不只是不同性傾向的族群，湯賀蘭認為電影就該呈現出除了白人直男之外更多不同類型和種族的人們，這也將會讓MCU的意義變得越來越廣大。雖然湯賀蘭不介意在《蜘蛛俠》電影中被找個男朋友，不過戲外這位英國男演員可是「強調自己現在是100%單身漢」，嚴正否認與《蜘蛛俠：決戰千里》演員Zendaya戀愛緋聞，大家是不是更想盡情幻想這位Marvel小鮮肉演員呢？

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