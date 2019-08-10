【多圖】泫雅素顏被酸似大嬸　懶理批評鯊魚夾打造最新潮流

即時娛樂
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韓國性感小野馬泫雅最近陷入整容風波，多次被質疑嘴唇有打針加工，不過向來我行我素的她，當然懶理批評的聲音。日前（6日）泫雅在上IG上傳幾張疑似素顏的日常照，可是身穿連身裙的她，卻慘被網民炮轟似大嬸。

提起泫雅必定會想起她的招牌紅唇，亦是她性感的標誌之一。日前她在IG上傳數張街拍，相片中身穿桃紅色直間連身裙的泫雅，抹去大家熟悉的大紅唇，以素顏示人。不過部份網民似乎不太滿意泫雅的素顏，加上她當天髮型隨性，只是用大型鯊魚夾夾好，因此有人炮轟她沒有化妝即變大嬸。

提起泫雅，相信大家必定想起她的招牌紅唇。（IG/@hyunah_aa）

抹去大紅唇的泫雅，慘被炮轟似大嬸（IG/@hyunah_aa）

按圖睇泫雅素顏及完妝後對比：

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當然批評的聲音只佔一小部份，不少粉絲都留言大讚泫雅，利用常見而且不起眼的鯊魚夾，打造出潮流的打扮，感嘆她獨特的時尚觸覺。的而且確泫雅擁有令人羨慕的美好身段外，她的打扮也經常成為韓妹間，爭相模仿的對象之一。今年春夏季，泫雅已帶起了鮮艷碎花的潮流，坊間都有不少時裝店會標籤「泫雅風」吸引顧客。

泫雅的鯊魚夾潮流未知會否成為新一輪熱潮呢？（IG/@hyunah_aa）

今年泫雅已帶起過全新的鮮艷碎花潮。（IG/@hyunah_aa）

按圖睇泫雅演繹「泫雅風」鮮艷碎花潮流：

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