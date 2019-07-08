泫雅高雄登台啤酒淋身High爆全場　懶理整容疑雲照化豐唇妝返韓

韓國「性感小馬」泫雅早前出發到台灣高雄，擔任高雄啤酒音樂節的表演嘉賓。可是未正式出發就爆出整容疑雲，又被指身材大走樣女神崩壞，成為亞洲各地熱話。不過泫雅一於少理，到達台灣後大曬比堅尼照，上台表演時更High爆用啤酒淋身，把全場氣氛推到高潮。

6日泫雅出席高雄啤酒音樂節，穿上桃紅色性感小背心及熱褲的她，連唱了《babe》、《Bubble Pop》和《Red》等6首大熱歌曲。泫雅以《Lip & Hip》掀開表演序幕時，唱到一半就拿起啤酒淋在胸前，立即引來台下觀眾的尖叫聲。而泫雅也非常識做，向粉絲大擺心心外，又蹲在台旁與觀眾作近距離接觸。很久沒有到訪台灣的她，也大讚粉絲依舊友善，沒有覺得尷尬。

泫雅高舉啤酒並倒在自己身上，性感到不得了！（洪孟琪影片截圖）

泫雅性感登台，令現場氣氛非常熱鬧。（IG/@hyunah_aa）

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泫雅在台灣的期間亦有一直更新IG，在後台準備時，原來她已計劃好啤酒淋身一幕。在後台的泫雅手持一罐啤酒，配合音樂跳舞，更設計好打開啤酒蓋的一刻。泫雅可愛的「綵排」引來全場工作人員的笑聲，她自己也十分享受其中。結束工作後，泫雅已返回韓國。她更懶理出發時引起的整容疑雲，化上同樣紅唇妝現身機場，一於做個自信的女人。

泫雅無視整容疑雲，照樣化上豐唇妝返韓。（Newsen）