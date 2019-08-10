【憤怒鳥2】男友撐場手拖手高調放閃　馮盈盈：佢帶咗成廿個人嚟

馮盈盈周六（10日）出席《憤怒鳥大電影》首映禮。首次挑戰配音的她便指為《憤怒鳥》配音尤為親切：「呢個遊戲係我由細玩到大，發夢都估唔到我可以為呢套電影配音，但原來呢項一啲都唔簡單。」雖然馮盈盈平日形象甚有活力，但每次配完音回家都有體力耗盡的感覺：「絕對唔止用把聲，要配到嗰個神緒，個角色做咩就要跟住佢做，喺錄音室跑、跳先會似。」

與馮盈盈老友鬼鬼的麥明詩亦有現身撐場。（葉兆康攝）

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在《憤怒鳥大電影》中，吳業坤飾演的阿雄與馮盈盈飾演的阿銀有不少對手戲，但原來電影配音是獨立分開配的，所以在過程中沒有看到坤哥的真人，但她甚是感謝這位配音前輩：「我聽住佢配好咗嘅對白跟住配，然後發現佢把聲好好聽，帶我投入感情。呢個前輩幾好，無形中都畀到啲Guideline我。」二人在電影中有感情發展，馮盈盈說因為自己缺乏配音經驗，所以難以入戲：「導演就畀咗個有用嘅貼士我，諗返起愛人就會易啲做到！」

馮盈盈男朋友開初有點害羞不願站在鏡頭前，及後在馮盈盈的呼喚下才一起合照；口裏說着要低調，但同時牽著馮盈盈的手，高調放閃！（葉兆康攝）

馮盈盈男朋友「寶寶」今日亦到首映禮撐場，瞬間吸引所有媒體的目光；作為女朋友的馮盈盈當然甜到漏：「好多謝佢！其實佢自己都對呢套電影好有興趣，加埋有我喺到就一定要嚟！佢啲朋友好多都有家庭、有小朋友，所以佢今日帶咗成廿個人嚟撐場。」當記者問到什麼時候到她和寶寶建立自己的家庭時，馮盈盈就說：「我覺得比較長遠，因為我而家係屋企入面嘅小朋友，佢成日話我唔夠成熟，比較有童真，起碼到一日我畀大家感覺到成長咗，先開始諗呢樣。我而家都好享受做屋企唯一一個小朋友。」