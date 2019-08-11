《格雷》靚仔主角演最危險醫生　真人版令30名病人終身癱瘓

電影《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）的男主角占美杜倫（Jamie Dornan）將出演UPC（Universal Content Productions）限定劇集《Dr. Death》，在劇中飾演「Christopher Duntsch」一角。

該劇改編自同名Podcast，是美國的真人真事，Christopher Duntsch是達拉斯（Dallas）一名神經外科醫生，醫術界的新秀，聰明有魅力，但經他做完脊柱手術後的患者非死即殘，直到有同事發現問題後開始查他的罪行。2017年，Duntsch被判決終身監禁，罪行是5項「嚴重身體傷害的企圖傷害」、1項「以致命武器（手術刀）傷害老人」，這是美國歷史上首宗「醫生因手術室行為被定罪」。劇集將探尋這名反社會者扭曲的心理，以及本應保護最無助的人的醫療體系中出現的弊端疏漏。

占美杜倫擔任主演Christopher Duntsch，令不少網友期待。（Instagram@_jamie_dornan）

Christopher Duntsch是美國田納西大學（University of Tennessee）醫學中心的醫學與分子生物學雙博士，畢業成績名列前茅。2011年，他憑藉雙博士、幹細胞治療癌症助理教授、著名導師的「微創脊柱手術」專科學生的耀眼簡歷，加入位於達拉斯（Dallas）微創脊柱診所，年薪60萬美元（約473萬港元），在Baylor Plano醫院做脊柱孔鏡的微創手術。這是Duntsch工作的首間醫院，同年11月他便開始做手術，有次術後不久，他便前往拉斯維加斯（Las Vegas）度周末，病房醫生因患者出院事宜找不到Duntsch，便告知診所負責人，但他回來後覺得周末不是自己當值，因此很委屈，而負責人認為他不負責任，狂妄自大，很快與他解約。Duntsch隨即開始自己執業，但依然在同一間醫院做手術。

Duntsch被就醫的診所負責人認為不負責任，狂妄自大，很快便解約。（網絡圖片）

第一名患者：法醫處工作人員Lee Passmore

該患者長期背痛，甚至需要依賴鴉片類藥物陣痛，他對於Duntsch的第一印象是：儀表堂堂、熱情自信，有親和力。但在脊柱融合手術中，協助的外科醫生Mark Hole注意到Duntsch不重視清創止血，而是憑感覺。

結果術後的Passmore疼痛更加嚴重，Hole通過X光片發現框架位置擺放得不好，指這種簡單的手術，Duntsch的水平像是第一、二年的住院醫生，於是取消與其合作。但在2004年至2009年期間，Duntsch擔任了5年的神經外科住院醫生。

此後，不斷有醫生發現Duntsch的醫術不好，但他本人完全看不到自己的技術有多差。

第二名患者：Duntsch好友Jerry Summers

Jerry因撞過車，所以胳膊一直疼痛、發麻，Duntsch在給Jerry做頸前骨融合時，劃破動脈，出血2升，為了止血，他將大量的抗凝劑堆放放在脊柱旁邊，導致這位患者術後四肢癱瘓。

Jerry在入住ICU時告知護士，手術前一晚Duntsch吸食了大量可卡因，但Duntsch否認，稱是Jerry術後思維混亂，不過醫院仍然讓Duntsch停職兩周，並做毒品測試，血檢為陰性，因此Duntsch可以繼續工作。

Duntsch的患者兼好友稱其在術前一晚吸食大量可卡因。（網路圖片）

巧合的是，Duntsch的首位患者Passmore因術後持續疼痛，腳底失去知覺，由外勤轉為法醫處辦公室工作，一張寫有Duntsch與Kellie Martin名字的傳真，引起了他的注意。

Duntsch為55歲的Kellie做了常見的椎板切除術，但對方血壓持續下降，呼吸急促，不幸去世。法醫的驗屍結論是「出血性休克」，但「脊柱旁有積存的血，最有可能是治療意外。」而Duntsch卻認為她的私隱是麻醉敏感。

Kellie案件觸動了Passmore的神經，他由此展開調查，發現Duntsch在擔任住院醫師過程中，因使用毒品，被院方發現後送至康復機構幾個月。

因Kellie的死亡，Baylor醫院收回了Duntsch的手術資格，不肯寫推薦信，但Duntsch僱律師與醫院交涉後，醫院最終屈服，並寫了證明信，Duntsch因此得到達拉斯醫學中心（Dallas Medical Center）的工作。

Alec Baldwin也將加盟劇集，飾演抓獲主角的其中一名醫生。（Instagram@alecbaldwininsta）

第二間醫院：一周內一死一傷

由於Duntsch的背景，該院只暫時給他5個手術資格。Duntsch給63歲高血壓患者Floella Brown做手術的過程中觸傷她的脊柱動脈，引起大出血。第二日，Duntsch給53歲的Mary Efurd做手術前，被告知Brown中風，送去做腦手術已回天乏術，法醫認為是Dunstch弄破血管引起的血栓與中風。他在慌亂中仍然為Mary開刀，導致其大量出血，術後全身疼痛無法站立。

不到一星期，Dunrsch再次失業。

原本深受打擊的Dunstch有考慮不再從醫，但欠債累累，他還是找到第三間醫院，橡樹岩醫院。

不過這間醫院有Duntsch在第一間同第二間醫院的同事，紛紛抵制其加入醫院，甚至整個手術團隊都不讓他繼續做。有幾位同事不斷給德克薩斯州醫學委員會打電話匯報Duntsch的問題，更有人遞交材料控訴，最終委員會吊銷了Duntsch的醫學執照。

Christian Slater將飾演同Alec Baldwin一齊抓獲主角的另一位醫生。（Instagram@realchristianslater）

根據外媒報道，Duntsch明知自己會危害患者，而不去請求幫助，繼續為所欲為的行為導致超過30名患者癱瘓以及造成其他方面的傷害。而無視Dunstch危險的醫療事故歷史，仍然給他機會做手術的醫院也難辭其咎。