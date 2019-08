【美國犯罪故事】克林頓醜聞案搬上銀幕　視后Sarah Paulson擔正

由FX電視台製作的劇集《美國犯罪故事》(American Crime Story)系列,繼上一季《The Assassination of Gianni Versace:American Crime Story》將知名時裝設計師Gianni Versace被槍殺的故事重現熒幕,FX日前宣布最新季將會講述美國前總統克林頓(Bill Clinton)跟萊溫斯基(Monica Lewinsky)的性醜聞,更會由視后Sarah Paulson飾演揭發醜聞的重要人物Linda Tripp。

Sarah Paulson將會在劇中擔任重要角色。(Getty Images)

據外國傳媒報道,今季改編自Jeffret Toobin在1999年出版的暢銷書籍《A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President》,透過牽涉在這宗性醜聞中的三位女性,包括醜聞主角萊溫斯基(Beanie Feldstein飾)、萊溫斯基好友Linda Tripp(Sarah Paulson飾)及控告克林頓性騷擾的律師Paula Jones(Annaleigh Ashford飾)。劇名暫定為《Impeachment:American Crime Story》,更會在明年9月27日,距離美國總統大選前一個多月在FX播出。

萊溫斯基跟克林頓當年的合照。(VCG)

這宗發生在1995年的事件可以說是轟動全球,當年只有22歲的萊溫斯基進入白宮任職無薪實習而結識克林頓,後來兩人更發展了一段不正常關係。克林頓跟萊溫斯基的關係維持了兩年,後來在1998年爆出醜聞,起初克林頓矢口否認和女方有發生過性關係,但最後因為萊溫斯基的藍裙被驗出沾有克林頓精液而向美國人民道歉。雖然二十年來萊溫斯基對醜聞封口,但去年卻向美國A&E電視頻道透露了跟克林頓幽會的細節,據知《Impeachment:American Crime Story》更由萊溫斯基親自擔任監製。