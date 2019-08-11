【N.Flying香港演唱會】現場講廣東話兼唱《喜歡你》向Beyond致敬

憑一首《Rooftop》爆紅的韓國樂團N.Flying，昨晚（10日）在香港舉行首個演唱會「2019 LIVE ‘UP ALL NIGHT’IN HONG KONG」。4位成員李承協、車勳、金宰鉉和柳會勝成軍4年來第一次開單獨個唱，吸引了大量粉絲帶同星型手燈到場支持，現場氣氛相當熱鬧！

N.Flying一出場連唱3首歌曲《Up All Night》、《R U Ready?》和《Preview》炒熱現場氣氛，第二首歌音樂一起時，全場粉絲已企哂起身！見到香港粉絲的熱烈反應，4位成員都讚大家非常熱情。隊長李承協講到：「戴着耳機都聽到大家的歡呼聲，第一次開演唱會，大家熱烈的反應令我充滿力量！」柳會勝也感謝現場粉絲，讓N.Flying感受到大家的愛。一場來到香港，鼓手金宰鉉表示為了品嚐點心，一早學定一兩句廣東話，更即將獻技。不過他把「俾呢個我唔該」讀成「你比呢個五啊」，聽到粉絲一頭霧水，最後要翻譯出手圓場。

N.Flying昨晚在香港舉行首個單獨演唱會。（葉志明攝）

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輪流向Beyond和Queen致敬

N.Flying除了唱出《Rooftop》和《Leave it》和《Hot Potato》等大熱歌外，他們更用心練習了Beyond的名曲《喜歡你》作為驚喜。聽到現場粉絲一同大合唱，他們坦言準備時仍擔心粉絲不知道這首舊歌，大讚前輩「果然是Beyond！」他們也講到希望組合到80歲時也能像Beyond一樣。除此之外，N.Flying更準備了一連串的英文歌，向傳奇樂團Queen致敬。主唱擔當的李承協及柳會勝邊唱邊走到台下，與粉絲作近距離互動。

主唱李承協一開場就唱到背心濕一半，非常落力！（葉志明攝）

唱出《Rooftop》時，全場粉絲一同起立合唱。（葉志明攝）

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終於都來香港開騷 李承協：抱歉讓大家久等

去到演唱會尾聲，4位成員都表示昨晚成為了一個非常美好的回憶。當中車勳講到：「今晚真的非常幸福，與大家一起的話，我就沒有其他願望了，我們之後也會經常再來，與大家一同創造更多美好回憶！」金宰鉉也提及昨晚的演出是他從未想像過的畫面，覺得幸福之餘更希望與粉絲一同走到80歲。最後李承協則講到：「香港場是我們巡演中最大型的一場，要大家長時間等待十分抱歉。今天真的非常幸福，日後我們會更努力，做大家期待以上的樂隊。」

柳會勝用標準廣東話唱出Beyond的《喜歡你》，令現場粉絲相當驚喜。（葉志明攝）