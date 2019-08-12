《Running Man》宋智孝被「鬼」嚇到彈起　全昭旻喊住搵媽媽

本周三（14/8）是盂蘭節（又稱：中元節），華人地區會按傳統習俗祭祖和燒街衣，又會製作靈異特輯應節，而韓國亦不例外，例如11日播出的SBS長壽綜藝節目《Running Man》上演靈異特輯，8位主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、全昭旻、梁世燦和池錫辰，還有嘉賓成東鎰、裴晟佑等人玩遊戲，找尋希臘神話冥界之神哈迪斯，節目組還出招嚇倒兩位女主持宋智孝和全昭旻。

宋智孝喺《Running Man》不嬲都係勇字當頭。（《Running Man》畫面）

不過一見到鬼都係嚇到走夾唔抖...（《Running Man》畫面）

睇下智孝點樣俾隻鬼嚇餐飽

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在《Running Man》靈異特輯最終遊戲，參賽者需要在鬼屋尋找線索，以推斷誰是本集節目大魔王哈迪斯。既然身處鬼屋，《Running Man》節目組必定埋藏不少「鬼怪」，宋智孝獨自搜尋線索時，率先被突然冒出來的白衣「鬼怪」嚇一跳，而另一名女主持全昭旻同樣單獨找尋哈迪斯線索，期間有打扮成保安的「鬼怪」突然現身，嚇得全昭旻坐在地上淚流不止，還當場直呼「媽媽！」。相反，緊隨全昭旻其後的成東鎰神態自若，不止沒有被「鬼」嚇倒，還氣定神閒檢查「鬼」身上有沒有線索，令全昭旻安心不少。

全昭旻直情驚到喊！（《Running Man》畫面）

成東鎰反而好淡定，仲睇下隻「鬼」身上有無收埋提示。（《Running Man》畫面）

究竟全昭旻點俾鬼嚇到喊？