【機場集會】《包青天》片尾曲歌手黃安　機場斥示威者「欠收拾」

無綫熱播的《包青天再起風雲》，故事漸入高潮，對於譚俊彥、張振朗飾演的包拯、展昭，有讚有彈，亦難免跟1993年版本比較，而《包青天》片尾曲《新鴛鴦蝴蝶夢》更是港人的集體回憶，但當年主唱的黃安，近年在內地發展後，卻多了一個娛樂圈金手指稱號，曾向內地檢舉多名港台藝人。在8月12日機場示威當天，適逢黃安身處機場，更留言大鬧示威者是廢青，並指他們「亂天下，欠收拾」。

黃安為1993年的《包青天》唱片尾曲《新鴛鴦蝴蝶夢》，為港人熟悉。（網上圖片）

台灣歌手黃安憑《包青天》片尾曲《新鴛鴦蝴蝶夢》為人熟悉，近年在內地發展的他，在8月12日現身香港國際機場，遇上在機場的示威者，他隨即拍下現場情況，並在微博留言「背後依舊是一大坨廢青，被圈在指定範圍內，困獸。今天香港機場空蕩蕩，路上車輛也不多，都TM廢青鬧的，接我的司機本來挺開朗的，這次感覺他心情不好，生意差多了。」

黃安一向言論惹火，近日評論香港示威者。（視覺中國）

黃安國籍台灣，在內地搵食，卻在香港機場抽水。（黃安微博圖片）

黃安對香港示威者言論：

+ 8 + 7 + 6

黃安不但指示威者是廢青，又說他們不懂中華文化，所以他帶了《四書》之一的《大學》到場，留言中改掉了「大學之道」的字句，鬧示威者「彈弓、木棍、口罩、雨傘、板磚、汽油彈，此乃亂天下，欠收拾之道也」。連日來黃安也有留意香港示威情況發展，在網上Post出示威者被拘捕畫面，並留言「總是看到警察被攻擊，總憋屈，看一看極度舒適的場面吧。超級大快人心。以力制暴，以直報怨，很科學，剛剛好而已。」黃安言論可說十分激進，很多人也難以接受。

歷年被黃安檢舉港台藝人：

黃安在90年代曾捲入口舌是非，跟台灣一班著名主持包括吳宗憲、徐乃麟及張菲等鬧不和，由於在台灣被封殺，遂到內地工作及定居，而他最聞名是曾檢舉多名港台藝人，受影響男女明星包括有周子瑜、王大陸、盧廣仲、黃秋生、林宥嘉、王喜等，現時黃安國籍雖然仍然是台灣，但大部分時間留在內地發展，現時途經香港也要留言抽水，表明自己心跡。

黃安在90年代跟綜藝天王吳宗憲鬧不和，被台灣娛樂圈封殺。（吳宗憲IG圖片）

除了黃安大罵香港示威者外，女星姚安娜在Facebook指一名女示威者被射爆右眼珠，其實是被同伴用丫叉射傷，姚安娜更展示遇襲示威者的受傷位置，又指有巴士站廣告牌遮擋，女子背向警署，更說「難度有識轉彎的子彈？」，姚安娜稱自己「我不要示威，不是幫警察，而是希望冇人再受傷。」

姚安娜指右眼受傷女示威者，是被黑衣同伴所傷。（姚安娜fb圖片）

姚安娜指該名女示威者，受傷位置有巴士站遮擋。（姚安娜fb圖片）