【逃犯條例】平野鈴子Cosplay香港示威者　頭盔口罩寫滿標語

近日「反修例」風波在香港持續升溫，本地遊行示威的報道更已受到國際關注。而這場風波亦捲至日本，除了有人發起遊行集會之外，8月11日舉行的「夏日同人祭」上亦發現「反修例」的足跡。和服模特兒平野鈴子聯同幾位日本留學生於當日Cosplay香港示威者，頭盔、口罩、眼罩、雨褸、雨傘，其中一名「示威者」更手持貼滿便利貼的「連儂牆」，道具上亦寫滿示威標語。

＊「同人祭」是業餘漫畫愛好者將他們的二次創作製作成的同人誌售賣的節日，當日會有不少人會Cosplay參與。

欣賞下平野鈴子佢哋嘅Cosplay：

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平野鈴子落力宣傳反修例

在當日的「同人祭」上，平野鈴子和當地的香港留學生除了Cosplay近日的香港示威者之外，亦即場模仿了一段警民衝突的情景。

一班Cosplayer在模擬衝突畫面。（Twitter＠suzutaro18）

「自由的時代是需要守護和繼承！」平野鈴子曾經在個人Twitter寫道。回顧平野鈴子近月的帖子，無一不與香港正發生的「反修例」相關，除了分享相關的文宣、新聞報道之外，她亦有親自參與當地舉辦的遊行和示威。其實鈴子是一位熱愛香港文化的和服模特兒，近日亦因為大力宣傳「反修例」而受到網民關注。

平野鈴子的日常：