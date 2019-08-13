《偶像學校》慎惠仁宣布出櫃：我是雙性戀，而且有女朋友！

韓國Mnet選秀真人騷《偶像學校》參賽者Somhein慎惠仁（音譯）近日透過Instagram承認自己是雙性戀者，又明言正與女性交往，更公開與女友的親熱照，成為韓國史上首名出櫃的女歌手。慎惠仁隨即登上韓國網站Naver搜尋榜第一名。

慎惠仁曾參加選秀真人騷《偶像學校》，不過在第一集便宣布退賽，其後被爆出曾在學校欺凌同學。（《偶像學校》宣傳照）

上月31日，慎惠仁在Instagram表示：「其實我有個對我而言非常非常漂亮的女朋友，I'm bisexual. And I have girlfriend!（我是雙性戀，而且我有女朋友！）」慎惠仁又在Instagram分享與女友臉貼臉和牽手的照片。慎惠仁出櫃一事昨日（13/8）在韓國漸漸發酵，慎惠仁再在IG Story坦承：「是出櫃沒錯，和同性戀愛中。」有網民私信諷刺慎惠仁：「你的人生真悲慘，你父母知道嗎？」慎惠仁事後公開還撃：「是的，知道了，還有我完全不悲慘，真的很幸福。」慎惠仁其後接受韓國傳媒訪問，透露出櫃原因：「與其說遇到甚麼契機（出櫃），我認為不能以這個職業為由隱瞞性取向，我認為不夠堂堂正正，而且（隱瞞性取向）是錯誤的。」

慎惠仁上月31日透過Instagram承認自己是雙性戀者，又明言正與女性交往。（IG/@somgodld）

慎惠仁又在Instagram分享與女友臉貼臉和牽手的照片。（IG/@somgodld）

慎惠仁點樣放閃同反擊網民？

過往有數位韓國男藝人「出櫃」，表表者是2000年公開出櫃的搞笑藝人洪錫天，當時他接受《日刊體育》訪問，公開承認「喜歡男人」，但當時韓國社會相當保守，對同性戀接受程度較低，洪錫天被各大電視台封殺，令他幾乎絕跡幕前，洪錫天因此開始發展飲食業，2002年起在梨泰院經營餐廳，時至今日已經營運7間餐廳，成為梨泰院舉足輕重的餐廳大亨。洪錫天往後亦獲各大電視台解除「封殺令」，參演多部韓劇和綜藝節目，甚至在2008年主持tvN節目《Coming Out》，為性小眾發聲，可算是少數能在韓國演藝界立足的同性戀者。

洪錫天2000年接受《日刊體育》訪問，公開承認「喜歡男人」，被各大電視台封殺，令他幾乎絕跡幕前。（《日刊體育》剪報）

雖然洪錫天發展頗為順利，但他坦言其性取向仍未獲父母和大眾接受。言歸正傳，慎惠仁今年5月才推出首張個人單曲，現時亦於日本以模特兒身份發展，慎惠仁在初出道階段出櫃，對其發展影響孰好是壞，仍是未知之數。

慎惠仁在初出道階段出櫃，對其發展影響孰好是壞，仍是未知之數。（《日刊體育》剪報）

慎惠仁近照